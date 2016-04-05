Журналисты Al Jazeera показали украинский командно-наблюдательный пункт где-то под Бахмутом. Почему экраны не заблюрены, или почему впустили туда журналистов - отдельный вопрос, но репортаж уже вышел на весь мир.Такие комнаты в Армии обороны Израиля называются "ХАМАЛЬ" что является сокращением от "хадар мильхама" (дословно - военная комната). Вот такой "ХАМАЛЬ", как на этом видео, в АОИ это военная комната батальонного уровня.В бригадной комнате или дивизионной (а есть еще округ и корпуса, которые разворачиваются во время большой войны) таких плазменных панелей уже бывает десятки штук, а комнат несколько (одна для артиллерии, одна для медицины, одна для бпла и т.д.)Цель таких военных комнат - обеспечить старшему командованию (от комбата и выше) беспрерывную картинку со ВСЕГО поля боя в режиме реального времени 24/7.Мальчики и девочки за экранами (прошедшие отдельные курсы) собирают и агрегируют всю поступающую информацию, а офицеры штабного планирования, разведки, медицины и т.д. составляют, опираясь на эти данные, оптимальные и лучшие варианты действий.А роль командующих (комбата, комбрига, комдива и выше) уже выбрать лучший из предложенных вариантов, скорректировать его и принять единственное и окончательное решение.Все остальное время командир должен быть в поле, с бойцами, видеть обстановку и местность своими глазами. Засиживаться в "ХАМАЛЕ" считается за дурной тон. Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их.