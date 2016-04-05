Журналисты Al Jazeera показали украинский командно-наблюдательный пункт где-то под Бахмутом. Почему экраны не заблюрены, или почему впустили туда журналистов - отдельный вопрос, но репортаж уже вышел на весь мир.
Такие комнаты в Армии обороны Израиля называются "ХАМАЛЬ" что является сокращением от "хадар мильхама" (дословно - военная комната). Вот такой "ХАМАЛЬ", как на этом видео, в АОИ это военная комната батальонного уровня.
В бригадной комнате или дивизионной (а есть еще округ и корпуса, которые разворачиваются во время большой войны) таких плазменных панелей уже бывает десятки штук, а комнат несколько (одна для артиллерии, одна для медицины, одна для бпла и т.д.)
Цель таких военных комнат - обеспечить старшему командованию (от комбата и выше) беспрерывную картинку со ВСЕГО поля боя в режиме реального времени 24/7.
Мальчики и девочки за экранами (прошедшие отдельные курсы) собирают и агрегируют всю поступающую информацию, а офицеры штабного планирования, разведки, медицины и т.д. составляют, опираясь на эти данные, оптимальные и лучшие варианты действий.
А роль командующих (комбата, комбрига, комдива и выше) уже выбрать лучший из предложенных вариантов, скорректировать его и принять единственное и окончательное решение.
Все остальное время командир должен быть в поле, с бойцами, видеть обстановку и местность своими глазами. Засиживаться в "ХАМАЛЕ" считается за дурной тон. Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их. https://t.me/ToBeOr_Official/10580?single
Стал известен список объектов в Иране, по которым нанесены ракетные удары: Штаб-квартира КСИР База спецназа КСИР "Кудс" Центр производства боеприпасов и БПЛА Нефтеперерабатывающий завод. Завод по производству оружия. Военные базы в Хамадане и Кередже.
Мобилизованные расстреляли командира и дезертировали с оружием
ЧП произошло шесть дней назад в Запорожской области, рассказал наш источник в Генштабе. Конфликт мобилизованных и их командира случился из-за того, что военные не хотели идти в атаку на украинские позиции.
Дело в том, что группу мобилизованных из примерно 40 человек отправили наступать на позиции противника. В итоге они попали под огонь вражеской артиллерии, на месте погибли десять человек, еще 12 получили ранения. Несколько раненых очень тяжело травмированы, они потеряли руки и ноги.
Через полтора часа после отступления командир приказал мобилизованным снова пойти в атаку. Они отказались, потребовали прикрытия, разгорелся скандал. Командир ударил одного из «отказников», несколько его сослуживцев в ответ расстреляли офицера из автоматов. Тот умер на месте от полученных ранений. После этого 11 человек из тех, с кем возник конфликт у командира, покинули поле боя с оружием и не вернулись в свое расположение. Сначала была версия, что они сдались в плен украинцам, но данная информация не подтвердилась.
sashaqbl написав: uote="5534830:_hunter"]И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?.. /quote]
Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).
Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому. Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.
А ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті. От анітрошки. Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо... Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.
Кгм... Так про те й мова. Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д. Але не видавати на похоронах.
Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці. Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити. Це хто?
А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них: ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу. Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.
Навіщо давати зайві підстави? Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде. Як в неельфів))
Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей. Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.
Ні. Не так.
Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість. Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".
Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке: 1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка). 2) позбавлення виборчих прав. Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...
Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо. "Не вірю"
Щодо обурення. Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена. Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...