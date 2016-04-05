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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3410341134123413>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 21:52

Журналисты Al Jazeera показали украинский командно-наблюдательный пункт где-то под Бахмутом. Почему экраны не заблюрены, или почему впустили туда журналистов - отдельный вопрос, но репортаж уже вышел на весь мир.

Такие комнаты в Армии обороны Израиля называются "ХАМАЛЬ" что является сокращением от "хадар мильхама" (дословно - военная комната). Вот такой "ХАМАЛЬ", как на этом видео, в АОИ это военная комната батальонного уровня.

В бригадной комнате или дивизионной (а есть еще округ и корпуса, которые разворачиваются во время большой войны) таких плазменных панелей уже бывает десятки штук, а комнат несколько (одна для артиллерии, одна для медицины, одна для бпла и т.д.)

Цель таких военных комнат - обеспечить старшему командованию (от комбата и выше) беспрерывную картинку со ВСЕГО поля боя в режиме реального времени 24/7.

Мальчики и девочки за экранами (прошедшие отдельные курсы) собирают и агрегируют всю поступающую информацию, а офицеры штабного планирования, разведки, медицины и т.д. составляют, опираясь на эти данные, оптимальные и лучшие варианты действий.

А роль командующих (комбата, комбрига, комдива и выше) уже выбрать лучший из предложенных вариантов, скорректировать его и принять единственное и окончательное решение.

Все остальное время командир должен быть в поле, с бойцами, видеть обстановку и местность своими глазами. Засиживаться в "ХАМАЛЕ" считается за дурной тон. Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:10


Про "яйця незламності" хтось тут постив "заткнитесь, неначасі...".
Для наших головних союзників і донорів все на часі, то ж боротись з топ корупцією доведеться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надежда только на американцев.
За деньги своих налогоплательщиков они шкуру снимут.
Это прекрасная новость
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:24

  Investor_K написав:Данілов в інтервю заявив, що 23 січня на росії відбулися певні збори певних людей щодо подальшого розвитку подій.
Цікаво, про що мова?

Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:29

  beee написав:Надежда только на американцев.
За деньги своих налогоплательщиков они шкуру снимут.
Это прекрасная новость

По итогу окажется все крал пёс патрон

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 06:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amethyst написав:Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Та багато хто це читають. Брати до уваги можна, але є він повинен мати й інформацію з інших ресурсів.

Цікаві події в Ірані. росія буде в захваті :)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 07:46

  vitaliian написав:Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их.

Не знав, що в часи 2СВ були плазми.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:00

Стал известен список объектов в Иране, по которым нанесены ракетные удары:
Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.

Мобилизованные расстреляли командира и дезертировали с оружием

ЧП произошло шесть дней назад в Запорожской области, рассказал наш источник в Генштабе. Конфликт мобилизованных и их командира случился из-за того, что военные не хотели идти в атаку на украинские позиции.

Дело в том, что группу мобилизованных из примерно 40 человек отправили наступать на позиции противника. В итоге они попали под огонь вражеской артиллерии, на месте погибли десять человек, еще 12 получили ранения. Несколько раненых очень тяжело травмированы, они потеряли руки и ноги.

Через полтора часа после отступления командир приказал мобилизованным снова пойти в атаку. Они отказались, потребовали прикрытия, разгорелся скандал. Командир ударил одного из «отказников», несколько его сослуживцев в ответ расстреляли офицера из автоматов. Тот умер на месте от полученных ранений. После этого 11 человек из тех, с кем возник конфликт у командира, покинули поле боя с оружием и не вернулись в свое расположение. Сначала была версия, что они сдались в плен украинцам, но данная информация не подтвердилась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:30

  detroytred написав:
  Bobua написав:
  sashaqbl написав:
uote="5534830:_hunter"]И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..
/quote]


Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).


Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому.
Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.

А ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті.
От анітрошки.
Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо...
Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.



Кгм...
Так про те й мова.
Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д.
Але не видавати на похоронах.


Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці.
Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити.
Це хто?

А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них:
ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу.
Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.

Навіщо давати зайві підстави?
Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде.
Як в неельфів))

Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей.
Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.




Ні. Не так.

Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.
Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).
І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".


Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:
1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).
2) позбавлення виборчих прав.
Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...

Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо.
"Не вірю" :)


Щодо обурення.
Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.
Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:57

Schmit
 
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