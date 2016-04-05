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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3410341134123413
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:18

ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.

Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.

З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 січ, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:22

Ночная атака дронов на Иран или в Тегеране "все спокойно"

✔️Удары зафиксированы в ряде регионах страны. Пострадали примерно 14 промышленных и военных объектов;

✔️Среди них нефтеперерабатывающий завод, завод по изготовлению оружия, завод по изготовлению беспилотников;

✔️Иранская боевая авиация поднята в небо; в армии повышенная боевая готовность.

✔️В Сирии у границы с Ираком работают американские разведывательные самолеты;

✔️Иранская оппозиция призывает жителей отменить все свои авиарейсы. Есть большая вероятность, что Корпус стражей исламской революции в отместку за удары (якобы) Израиля может начать сбивать гражданские самолеты;

✔️Иранские чиновники обвинили Израиль в причастности к атаке дронов по военным предприятиям; издание Al Arabiya пишет, что Иерусалим начал специальную военную операцию внутри Ирана;

✔️На улицы многих иранских городов вышли протестующее с лозунгами: “Смерть диктатору! Смерть Хаменеи”, зафиксированы стычки с правоохранителями, протестующие пытаются захватить админздания; иранские власти отключили интернет в стране;

✔️После одного из взрывов на северо-западе Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5.9 по шкале Рихтера. Есть погибшие.

интересен последний пункт, накрыли что то мощное, может склад баллистики, и наверняка трындец их ядерки...
edvardd
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