ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.
Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.
З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.