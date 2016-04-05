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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3410341134123413>
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:10


Про "яйця незламності" хтось тут постив "заткнитесь, неначасі...".
Для наших головних союзників і донорів все на часі, то ж боротись з топ корупцією доведеться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Надежда только на американцев.
За деньги своих налогоплательщиков они шкуру снимут.
Это прекрасная новость
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 22:24

  Investor_K написав:Данілов в інтервю заявив, що 23 січня на росії відбулися певні збори певних людей щодо подальшого розвитку подій.
Цікаво, про що мова?

Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 06:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Amethyst написав:Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Та багато хто це читають. Брати до уваги можна, але є він повинен мати й інформацію з інших ресурсів.

Цікаві події в Ірані. росія буде в захваті :)
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 07:46

  vitaliian написав:Таких офицеров называли (во время Второй мировой войны например) "командирами плазменных панелей" и над ними было принято подшучивать и стыдить их.

Не знав, що в часи 2СВ були плазми.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:00

Стал известен список объектов в Иране, по которым нанесены ракетные удары:
Штаб-квартира КСИР
База спецназа КСИР "Кудс"
Центр производства боеприпасов и БПЛА
Нефтеперерабатывающий завод.
Завод по производству оружия.
Военные базы в Хамадане и Кередже.

Мобилизованные расстреляли командира и дезертировали с оружием

ЧП произошло шесть дней назад в Запорожской области, рассказал наш источник в Генштабе. Конфликт мобилизованных и их командира случился из-за того, что военные не хотели идти в атаку на украинские позиции.

Дело в том, что группу мобилизованных из примерно 40 человек отправили наступать на позиции противника. В итоге они попали под огонь вражеской артиллерии, на месте погибли десять человек, еще 12 получили ранения. Несколько раненых очень тяжело травмированы, они потеряли руки и ноги.

Через полтора часа после отступления командир приказал мобилизованным снова пойти в атаку. Они отказались, потребовали прикрытия, разгорелся скандал. Командир ударил одного из «отказников», несколько его сослуживцев в ответ расстреляли офицера из автоматов. Тот умер на месте от полученных ранений. После этого 11 человек из тех, с кем возник конфликт у командира, покинули поле боя с оружием и не вернулись в свое расположение. Сначала была версия, что они сдались в плен украинцам, но данная информация не подтвердилась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 09:30

  detroytred написав:
  Bobua написав:
  sashaqbl написав:
uote="5534830:_hunter"]И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?..
/quote]


Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).


Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому.
Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.

А ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті.
От анітрошки.
Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо...
Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.



Кгм...
Так про те й мова.
Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д.
Але не видавати на похоронах.


Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці.
Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити.
Це хто?

А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них:
ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу.
Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.

Навіщо давати зайві підстави?
Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде.
Як в неельфів))

Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей.
Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.




Ні. Не так.

Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.
Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).
І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".


Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:
1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).
2) позбавлення виборчих прав.
Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...

Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо.
"Не вірю" :)


Щодо обурення.
Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.
Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:18

ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.

Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.

З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 січ, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 10:22

Ночная атака дронов на Иран или в Тегеране "все спокойно"

✔️Удары зафиксированы в ряде регионах страны. Пострадали примерно 14 промышленных и военных объектов;

✔️Среди них нефтеперерабатывающий завод, завод по изготовлению оружия, завод по изготовлению беспилотников;

✔️Иранская боевая авиация поднята в небо; в армии повышенная боевая готовность.

✔️В Сирии у границы с Ираком работают американские разведывательные самолеты;

✔️Иранская оппозиция призывает жителей отменить все свои авиарейсы. Есть большая вероятность, что Корпус стражей исламской революции в отместку за удары (якобы) Израиля может начать сбивать гражданские самолеты;

✔️Иранские чиновники обвинили Израиль в причастности к атаке дронов по военным предприятиям; издание Al Arabiya пишет, что Иерусалим начал специальную военную операцию внутри Ирана;

✔️На улицы многих иранских городов вышли протестующее с лозунгами: “Смерть диктатору! Смерть Хаменеи”, зафиксированы стычки с правоохранителями, протестующие пытаются захватить админздания; иранские власти отключили интернет в стране;

✔️После одного из взрывов на северо-западе Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5.9 по шкале Рихтера. Есть погибшие.

интересен последний пункт, накрыли что то мощное, может склад баллистики, и наверняка трындец их ядерки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:10

  Bobua написав:
Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:
1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).
2) позбавлення виборчих прав.
Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...

Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо.
"Не вірю" :)


Щодо обурення.
Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.
Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...

Та наче ж написав вище, що ніяких проблем: через закон ввести конфіскацію, позбавлення прав, і т.д.
Через закон.
А справедливість - це ж інший аспект. Справедливість -- це про Монако, похороні процесії тощо.

Вас обурює чому Ви там, а інші вдома.
Так само отого потенційного призовника-обивателя обурює чому він повинен туди, а інші в Монако.

Ми ведемо мову дещо про різні предмети.
Я про те, як більш ефективно залучити обивателя. Що для цього треба зробити.

Які проблеми не вручати повістки хоча б на похоронах тощо?
Якщо це по-Вашому несуттєво, то ... згадайте скільки в наших СМІ, а також тут сміялися (критично!) з отакого в рашці.
Да і по іншим рашодіям отакі оцінки:
1. Маєш борги – воюй: в Росії вигадали "геніальну схему" для вручення повісток.
https://www.unian.ua/russianworld/mobil ... 97656.html
2. воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки.
https://glavcom.ua/world/observe/novini ... 81817.html
І т.д.
___________________________________
\\\\\Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).
І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".\\\\\\

Гадаю, що тільки розуміти замало, головне - це сприйняти. От коли б кожний зрозумів і головне прийняв, то тоді ... повістки не треба було взагалі вручати.
А подзвонили з ТЦКСП повідомили, що саме він потрібен, то він взяв і пішов.

Але обиватель гадає, що зможе пропітляти... Що всіх не вб'ють, не посадять, не...
І тільки от коли саме йому буде загроза, от тоді він і буде діяти.

Доказ: всі розуміли і розуміють, що для захисту-зміцнення країни треба було боротися з корупцією, підтримувати-приймати участь у суспільних організаціях, самоуправлінні,політичному житті, самому не порушувати закони, правила, перейти на українську мову, сприяти розвитку армії, самооборони і т.д.
БО ВСЕ ЦЕ " захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).
І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".
І що? Багато хто це робив?
Про те, щоб всі розуміли й сприймали, можна тільки мріяти.
detroytred
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