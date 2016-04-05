Стал известен список объектов в Иране, по которым нанесены ракетные удары: Штаб-квартира КСИР База спецназа КСИР "Кудс" Центр производства боеприпасов и БПЛА Нефтеперерабатывающий завод. Завод по производству оружия. Военные базы в Хамадане и Кередже.
Мобилизованные расстреляли командира и дезертировали с оружием
ЧП произошло шесть дней назад в Запорожской области, рассказал наш источник в Генштабе. Конфликт мобилизованных и их командира случился из-за того, что военные не хотели идти в атаку на украинские позиции.
Дело в том, что группу мобилизованных из примерно 40 человек отправили наступать на позиции противника. В итоге они попали под огонь вражеской артиллерии, на месте погибли десять человек, еще 12 получили ранения. Несколько раненых очень тяжело травмированы, они потеряли руки и ноги.
Через полтора часа после отступления командир приказал мобилизованным снова пойти в атаку. Они отказались, потребовали прикрытия, разгорелся скандал. Командир ударил одного из «отказников», несколько его сослуживцев в ответ расстреляли офицера из автоматов. Тот умер на месте от полученных ранений. После этого 11 человек из тех, с кем возник конфликт у командира, покинули поле боя с оружием и не вернулись в свое расположение. Сначала была версия, что они сдались в плен украинцам, но данная информация не подтвердилась.
sashaqbl написав: uote="5534830:_hunter"]И? Что-то _показалось_ не двум -- а трем (пусть четырем -- или сколько там в редакции народу сидит). Всем остальным миллионам -- как было пофиг -- так и осталось. Как вы эту очевидную вещь не понимаете?.. /quote]
Харе. Будь-якій нормальній людині очевидно, що похорони - це так собі місце для вручення повісток. Думаю, навіть Долярчик чи Bobua з цим погодяться(попри те, що в них є вагомі особисті причини не погоджуватися).
Але тоді треба змінювати Правила видачі повісток на дому. Напр.,. ходити зі слюсарями, і відкривати двері ззовні, якщо зсередини чомусь не хочуть.
А ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
І головне -- не скигліть, що примусово мобілізовані заважатимуть на фронті. От анітрошки. Попереду -- скажені звірі. Здаватись нема кому. Бо ж не проти якихось "ельфів" воюємо... Отже -- змушені будуть відстрілюватись. Не бачу проблем.
Кгм... Так про те й мова. Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д. Але не видавати на похоронах.
Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці. Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити. Це хто?
А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них: ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу. Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.
Навіщо давати зайві підстави? Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде. Як в неельфів))
Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей. Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.
Ні. Не так.
Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість. Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".
Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке: 1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка). 2) позбавлення виборчих прав. Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...
Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо. "Не вірю"
Щодо обурення. Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена. Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.
Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.
З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 січ, 2023 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Ночная атака дронов на Иран или в Тегеране "все спокойно"
✔️Удары зафиксированы в ряде регионах страны. Пострадали примерно 14 промышленных и военных объектов;
✔️Среди них нефтеперерабатывающий завод, завод по изготовлению оружия, завод по изготовлению беспилотников;
✔️Иранская боевая авиация поднята в небо; в армии повышенная боевая готовность.
✔️В Сирии у границы с Ираком работают американские разведывательные самолеты;
✔️Иранская оппозиция призывает жителей отменить все свои авиарейсы. Есть большая вероятность, что Корпус стражей исламской революции в отместку за удары (якобы) Израиля может начать сбивать гражданские самолеты;
✔️Иранские чиновники обвинили Израиль в причастности к атаке дронов по военным предприятиям; издание Al Arabiya пишет, что Иерусалим начал специальную военную операцию внутри Ирана;
✔️На улицы многих иранских городов вышли протестующее с лозунгами: “Смерть диктатору! Смерть Хаменеи”, зафиксированы стычки с правоохранителями, протестующие пытаются захватить админздания; иранские власти отключили интернет в стране;
✔️После одного из взрывов на северо-западе Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5.9 по шкале Рихтера. Есть погибшие.
интересен последний пункт, накрыли что то мощное, может склад баллистики, и наверняка трындец их ядерки...
Bobua написав: Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке: 1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка). 2) позбавлення виборчих прав. Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...
Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо. "Не вірю"
Щодо обурення. Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена. Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Та наче ж написав вище, що ніяких проблем: через закон ввести конфіскацію, позбавлення прав, і т.д. Через закон. А справедливість - це ж інший аспект. Справедливість -- це про Монако, похороні процесії тощо.
Вас обурює чому Ви там, а інші вдома. Так само отого потенційного призовника-обивателя обурює чому він повинен туди, а інші в Монако.
Ми ведемо мову дещо про різні предмети. Я про те, як більш ефективно залучити обивателя. Що для цього треба зробити.
Які проблеми не вручати повістки хоча б на похоронах тощо? Якщо це по-Вашому несуттєво, то ... згадайте скільки в наших СМІ, а також тут сміялися (критично!) з отакого в рашці. Да і по іншим рашодіям отакі оцінки: 1. Маєш борги – воюй: в Росії вигадали "геніальну схему" для вручення повісток. https://www.unian.ua/russianworld/mobil ... 97656.html 2. воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки. https://glavcom.ua/world/observe/novini ... 81817.html І т.д. ___________________________________ \\\\\Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".\\\\\\
Гадаю, що тільки розуміти замало, головне - це сприйняти. От коли б кожний зрозумів і головне прийняв, то тоді ... повістки не треба було взагалі вручати. А подзвонили з ТЦКСП повідомили, що саме він потрібен, то він взяв і пішов.
Але обиватель гадає, що зможе пропітляти... Що всіх не вб'ють, не посадять, не... І тільки от коли саме йому буде загроза, от тоді він і буде діяти.
Доказ: всі розуміли і розуміють, що для захисту-зміцнення країни треба було боротися з корупцією, підтримувати-приймати участь у суспільних організаціях, самоуправлінні,політичному житті, самому не порушувати закони, правила, перейти на українську мову, сприяти розвитку армії, самооборони і т.д. БО ВСЕ ЦЕ " захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср". І що? Багато хто це робив? Про те, щоб всі розуміли й сприймали, можна тільки мріяти.