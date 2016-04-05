Додано: Нед 29 січ, 2023 11:10

Bobua написав:

Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:

1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).

2) позбавлення виборчих прав.

Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...



Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо.

"Не вірю"





Щодо обурення.

Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.

Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору... Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).2) позбавлення виборчих прав.Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо."Не вірю"Щодо обурення.Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...

Та наче ж написав вище, що ніяких проблем: через закон ввести конфіскацію, позбавлення прав, і т.д.Через закон.А справедливість - це ж інший аспект. Справедливість -- це про Монако, похороні процесії тощо.Вас обурює чому Ви там, а інші вдома.Так само отого потенційного призовника-обивателя обурює чому він повинен туди, а інші в Монако.Ми ведемо мову дещо про різні предмети.Я про те, як більш ефективно залучити обивателя. Що для цього треба зробити.Які проблеми не вручати повістки хоча б на похоронах тощо?Якщо це по-Вашому несуттєво, то ... згадайте скільки в наших СМІ, а також тут сміялися (критично!) з отакого в рашці.Да і по іншим рашодіям отакі оцінки:1. Маєш борги – воюй: в Росії вигадали "геніальну схему" для вручення повісток.2. воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки.І т.д.___________________________________\\\\\Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".\\\\\\Гадаю, що тільки розуміти замало, головне - це сприйняти. От коли б кожний зрозумів і головне прийняв, то тоді ... повістки не треба було взагалі вручати.А подзвонили з ТЦКСП повідомили, що саме він потрібен, то він взяв і пішов.Але обиватель гадає, що зможе пропітляти... Що всіх не вб'ють, не посадять, не...І тільки от коли саме йому буде загроза, от тоді він і буде діяти.Доказ: всі розуміли і розуміють, що для захисту-зміцнення країни треба було боротися з корупцією, підтримувати-приймати участь у суспільних організаціях, самоуправлінні,політичному житті, самому не порушувати закони, правила, перейти на українську мову, сприяти розвитку армії, самооборони і т.д.БО ВСЕ ЦЕ " захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".І що? Багато хто це робив?Про те, щоб всі розуміли й сприймали, можна тільки мріяти.