ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.
Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.
З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати. Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах. Рибаки заполонили вулиці Києва. Их реально тисячі. Це буде прикладом, кращим за примус. А повістки і жінки рознесуть. За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч. А на всю країну ? https://t.me/kyiv_povestka
Востаннє редагувалось beee в Нед 29 січ, 2023 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Щодо обурення. Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена. Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Та отож... Вже періодично чути фрази(і не тільки від солдат, але й вище) - "Накуя тут ми воюємо/кого саме тут захищаємо, якщо тут майже все населення проти нас...", і "І накуя ми тут помираємо за розбиті/зруйновані села/міста?...За руїни?"
А тут ще й закон жорсткіший приняли про відповідальність солдат... які і так вже майже не розпоряджаються своїм життям...(вже навіть посадити можуть за "злий намір стосовно начальства") Тобто, пригрозив свому комбату - раз, і вже сидиш за ґратами 2-5років. Хоча, ми тут місцями, теж майже, як у в'язниці сидимо...
ще... Не пускати в інет-банк. Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.
Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.
Доплати і медалі інформаторам?
Ще ідеї?
Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.
Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.
З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати. Це буде прикладом, кращим за примус. А повістки і жінки рознесуть. За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч. А на всю країну ? https://t.me/kyiv_povestka
Та да. Еше скажите, что нардепы, как имеющие максимальное доверие народа (кто-то же за них голосовал) должны возглавить штурмовые взвода, роты и батальоны, в зависимости от уровня депутанства. Чтобы, если уж лилась фантазия, то через край)))
beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются
Відчергував добу і шатається. А що, не можна? Чи в Києві не потрібні військові? Ні штаб (генеральний та СВ) , ні його охорона, логістика, ППО, блокпости, патрулі, сили, що стоять ПІД Києвом на випадок швидких проривів з Білорусі чи десанта? Давно, пан beee, вас бісить наявність українських військових у столиці України?
beee написав:Депутаты и их дети воевать будут до последнего украинца. Вы не слышали, что-ли
Успіх Рекомендую на всяк випадок уважно (дійсно уважно!) розібратися в лише оцих двох пунктах: 1. Злочинність діяння відсутня, якщо непокора являє собою невиконання незаконного наказу. http://mego.info/матеріал/стаття-402-непокора
2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов’язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. http://mego.info/матеріал/стаття-41-виконання-наказу-або-розпорядження
Особливо важливі слова - "якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку ".
Вдачі! А про погрози начальнику-командиру забудьте. Раз і назавжди. Хоча б свої законні права навчиться правильно використовувати. І того буде вдосталь. Навіщо Вам кримінал??? Погрози тощо?! Він Вам і нафіг не здався.
З.и. Тільки не сплутайте з невиконанням явно! злочинного! наказу. Це вже з трохи іншої опери. І ... для цього треба знати весь КПК))
detroytred написав: Кгм... Так про те й мова. Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д. Але не видавати на похоронах.
Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці. Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити. Це хто?
А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них: ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу. Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.
Навіщо давати зайві підстави? Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде. Як в неельфів))
Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей. Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.
Ні. Не так.
Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.
Ця суперечка, що справедливо та де правда, нагадала колись прочитане: -«Варяжко мстит за Ярополка - и он прав, печенег молчит - и он прав, я казню за молчание - я тоже прав. Где же правда?»