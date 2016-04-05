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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3410341134123413
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.

Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.

З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати.
Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах. Рибаки заполонили вулиці Києва. Их реально тисячі.
Це буде прикладом, кращим за примус. А повістки і жінки рознесуть.
За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч. А на всю країну ?
https://t.me/kyiv_povestka
Востаннє редагувалось beee в Нед 29 січ, 2023 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:15

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!©

  Bobua написав:Щодо обурення.
Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена.
Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...

Та отож...
Вже періодично чути фрази(і не тільки від солдат, але й вище) - "Накуя тут ми воюємо/кого саме тут захищаємо, якщо тут майже все населення проти нас...", і "І накуя ми тут помираємо за розбиті/зруйновані села/міста?...За руїни?"

А тут ще й закон жорсткіший приняли про відповідальність солдат... які і так вже майже не розпоряджаються своїм життям...(вже навіть посадити можуть за "злий намір стосовно начальства") Тобто, пригрозив свому комбату - раз, і вже сидиш за ґратами 2-5років. :mrgreen:
Хоча, ми тут місцями, теж майже, як у в'язниці сидимо...
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:20

  beee написав:
Hotab написав:
ще...
Не пускати в інет-банк.
Блокувати оплати картками і видачу готівки в банкоматах.

Заборонити продаж товарів чоловікам, якщо вони не показують військ.квиток на касі.

Доплати і медалі інформаторам?

Ще ідеї?

Все буде. На роботу влаштуватись (або її змінити) вже не можна без штампика в паспорт. На біржу теж.

Скоро флуманів в примїську електричку не пустять без верифікації даних в військоматі. Коли його нікуди не пускали без ковідної вакцинації - він підкорився. Тут треба так само.

З.І. Нагадую, краще реалізувати свої знання (англ той самий) та досвід і бути в білих перчатках за компом оператором Насамс, чи оператором БПЛА, аніж вантажити до Насамса ракети в трубу. Чи чистити сніг біля установки, тягати кабелі. Чи носити снаряди , як долярчик. Але це розуміння приходить запізно.
Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати.
Це буде прикладом, кращим за примус. А повістки і жінки рознесуть.
За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч. А на всю країну ?
https://t.me/kyiv_povestka

Та да.
Еше скажите, что нардепы, как имеющие максимальное доверие народа (кто-то же за них голосовал) должны возглавить штурмовые взвода, роты и батальоны, в зависимости от уровня депутанства.
Чтобы, если уж лилась фантазия, то через край)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Какая фантазия? Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются.
Депутаты и их дети воевать будут до последнего украинца. Вы не слышали, что-ли
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются

Відчергував добу і шатається. А що, не можна? Чи в Києві не потрібні військові? Ні штаб (генеральний та СВ) , ні його охорона, логістика, ППО, блокпости, патрулі, сили, що стоять ПІД Києвом на випадок швидких проривів з Білорусі чи десанта?
Давно, пан beee, вас бісить наявність українських військових у столиці України?

  beee написав:Депутаты и их дети воевать будут до последнего украинца. Вы не слышали, что-ли

Чули. Від орків. Ви теж там це взяли?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что-то новое. Оказывается военные это сотрудники ТЦК и СП.
Я слышал, что орки перекручивают слова из контекста
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 11:44

Успіх
Рекомендую на всяк випадок уважно (дійсно уважно!) розібратися в лише оцих двох пунктах:
1. Злочинність діяння відсутня, якщо непокора являє собою невиконання незаконного наказу.
http://mego.info/матеріал/стаття-402-непокора

2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов’язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
http://mego.info/матеріал/стаття-41-виконання-наказу-або-розпорядження

Особливо важливі слова - "якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку ".

Вдачі!
А про погрози начальнику-командиру забудьте. Раз і назавжди.
Хоча б свої законні права навчиться правильно використовувати.
І того буде вдосталь.
Навіщо Вам кримінал??? Погрози тощо?! Він Вам і нафіг не здався.

З.и.
Тільки не сплутайте з невиконанням явно! злочинного! наказу.
Це вже з трохи іншої опери.
І ... для цього треба знати весь КПК))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати.
Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах


  beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются


  beee написав:Оказывается военные это сотрудники ТЦК и СП

А ви підходили до них і запитували, чи не з ТЦК вони?? Ви від страху всіх , хто вештається в формі в парку, вважаєте співробітниками ТЦК?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 29 січ, 2023 12:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 12:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:00

  Bobua написав:
  detroytred написав:
Кгм...
Так про те й мова.
Що треба "тоді треба змінювати правила видачі повісток" хоч на дому, хоч на касах і т.д.
Але не видавати на похоронах.


Примусово мобілізовані це хто? Не добровольці.
Отримав повістку - змирився з обов'язком, пішов служити.
Це хто?

А от незаконність та несправедливість накшалт "на похоронах" з б-нами *Монако* зроблять з них:
ухилявся від повістки всіма силами - ухилявся від призову всіма силами - затягнули, не змирився, забив на службу.
Бо до простого обивательского небажання додалися підстави для обивательского обурення.

Навіщо давати зайві підстави?
Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде.
Як в неельфів))

Імхо. у війні на виснаження отой масовий обиватель відіграє мабуть теж одну з ключових ролей.
Як і на скільки ефективно вдасться долучити його до оборони країни.




Ні. Не так.

Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.




Ця суперечка, що справедливо та де правда, нагадала колись прочитане:
-«Варяжко мстит за Ярополка - и он прав, печенег молчит - и он прав, я казню за молчание - я тоже прав. Где же правда?»
drevlyanin
 
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