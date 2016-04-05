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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3411341234133414
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:29

Кількість переселенців на Львівщині може сягати 500 тисяч людей.
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  beee написав:Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати.
Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах


  beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются


  beee написав:Оказывается военные это сотрудники ТЦК и СП

А ви підходили до них і запитували, чи не з ТЦК вони?? Ви від страху всіх , хто вештається в формі в парку, вважаєте співробітниками ТЦК?
Запитував.
Что вы постоянно страшите? Страх- это смыться в первый день за границу и видеть войну по телевизору. Мой долг перед семьёй - заботиться о ней, основанной на том, что я лично могу и том, что каждый должен заниматься своим призванием.
Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это.
Честь военным и хвала.
Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции? Я там же прочёл про про законность.
Чем выполнением одной конституционной нормы, хуже другой мне не ясно
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Запитував


  beee написав:За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч

У скількох тисяч запитував?


  beee написав:Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это

Де це мене "бєсіт"??
Так і має бути, вони це і роблять. Це ж вам чомусь не подобається, що вони є ще і в Києві. Мабуть пам'ять як у гуппі, що вже забув десант в Гостомелі, танки на Оболоні і під Броварами та бої в урядовому кварталі.
  beee написав:Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции?

Таки справді як у гуппі.
  beee написав:Я там же прочёл про про законность.

Що там "прочьол"?
  beee написав: каждый должен заниматься своим призванием.


А у кого прізваніє не пустити до своїх домівок 1.5-2 млн. армію мордора, яка має (мала) зброї на ще дві такі армії? У 300 тисяч ЗСУ мирного часу?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 14:15

Іран. Вночі були атаковані склади та заводи з ракетним та безпілотним озброєнням. Міноборони Ірана каже , що атака була невдалою
Після вибуху, що зафіксовано на даному відео https://t.me/Tsaplienko/25236, стався землетрус силою 5,9 балів. Іранська опозиція пише, що влучили в підземний тунель з ракетами КСІР

Землетрус в іранському місті Хой, який мав магнітуду 5,9 балів, міг статися через удар по певному секретному військовому об'єкту в горах, який може бути пов'язаний з іранською ядерною програмою.
edvardd
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