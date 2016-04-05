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Додано: Нед 29 січ, 2023 13:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Запитував.
Что вы постоянно страшите? Страх- это смыться в первый день за границу и видеть войну по телевизору. Мой долг перед семьёй - заботиться о ней, основанной на том, что я лично могу и том, что каждый должен заниматься своим призванием.
Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это.
Честь военным и хвала.
Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции? Я там же прочёл про про законность.
Чем выполнением одной конституционной нормы, хуже другой мне не ясно
Додано: Нед 29 січ, 2023 13:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У скількох тисяч запитував?
Де це мене "бєсіт"??
Так і має бути, вони це і роблять. Це ж вам чомусь не подобається, що вони є ще і в Києві. Мабуть пам'ять як у гуппі, що вже забув десант в Гостомелі, танки на Оболоні і під Броварами та бої в урядовому кварталі.
Таки справді як у гуппі.
Що там "прочьол"?
А у кого прізваніє не пустити до своїх домівок 1.5-2 млн. армію мордора, яка має (мала) зброї на ще дві такі армії? У 300 тисяч ЗСУ мирного часу?
Додано: Нед 29 січ, 2023 14:15
Іран. Вночі були атаковані склади та заводи з ракетним та безпілотним озброєнням. Міноборони Ірана каже , що атака була невдалою
Після вибуху, що зафіксовано на даному відео
Землетрус в іранському місті Хой, який мав магнітуду 5,9 балів, міг статися через удар по певному секретному військовому об'єкту в горах, який може бути пов'язаний з іранською ядерною програмою.
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