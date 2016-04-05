Помимо атаки беспилотных аппаратов, по иранским объектам были проведены и ракетные пуски с воздушных носителей. Сообщается, что атаке подвергся целый ряд целей: штаб-квартира КСИР, база спецназа КСИР «Аль Кудс», центр производства боеприпасов и БПЛА, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству оружия, военная база в Хамадане, военная база в Кередже.



Ночью приходили сообщения и о перестрелках в ряде мест, в том числе и Тегеране. Правда, это не обязательно свидетельствует о проникновении каких-то диверсионных групп - охрана могла и «с перепуга» начать палить куда ни попадя.



Несмотря на то, что причиной нападения явно стало военно-техническое и ядерное сотрудничество Ирана с Россией, непосредственным поводом к нападению могли послужить теракты, которые серийно произошли в Израиле в последние дни. Израильтяне полагают, что они были организованы КСИР руками местных террористов, поэтому премьер Нетаньяху перед нападением на иранские объекты обтекаемо, но достаточно уверенно заявил, что отдал приказ об ударах по террористам и тем, кто их поддерживает.



Ночная атака по иранским целям выбивается из предыдущих ударов по объектам на территории Ирана. Во-первых, она носит достаточно массированный характер, а во-вторых, атаковано сразу много разнородных целей.



Кроме того, очень странным является синхронное землетрясение, случившееся в ходе бомбардировок - вполне может оказаться, что была применена противобункерная бомба, поразившая подземный склад, на котором сдетонировало большое количество взрывчатых веществ. И если это так, то число стран, способных наносить подобные удары, сокращаются до единиц.



Неясным пока является и ответ Ирана. Во-первых, не совсем понятно, по кому может быть дан ответ, во-вторых, непонятно, насколько он может быть симметричным. Возможно, что Иран вообще предпочтет не отвечать, как не рискнул отвечать Кремль после подрыва Северных потоков, хотя даже на уровне Путина он погрозил кулачком в адрес неозвученных «англо-саксов».



В случае ответа Ирана может возникнуть довольно быстро разогревающаяся эскалация, тем более, что и поводов, и причин для нее накопилось достаточно. Одно можно сказать точно: Ирану дали очень ясный сигнал, что военно-техническое и тем более ядерное сотрудничество с Россией чревато. Есть грани, за которые зайти Ирану не дадут.



То, что сотрудничество имеет место быть, сомнений не вызывает. Недавнее заявление Ирана о том, что ему удалось обогатить уран до очень высоких значений, само по себе говорит о крайне вероятном нарушении Кремлем режима нераспространения, так как самостоятельно Иран за короткий срок вряд ли мог провести столь глубокое обогащение, более вероятно, что он просто получил некоторое количество оружейного урана, что сразу же продвинуло вперед его военную ядерную программу. И понятно, что подобная история не могла оставаться долго без внимания.



В любом случае, ближайшие два-три дня должны показать, что последует дальше. На мой взгляд, Ирану совершенно не резон поднимать градус, в его положении проще «проглотить» и постараться забыть случившееся. Ну, и сделать выводы, конечно, так как иначе урок будут повторять.

