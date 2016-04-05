beee написав:Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати. Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах
beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются
beee написав:Оказывается военные это сотрудники ТЦК и СП
А ви підходили до них і запитували, чи не з ТЦК вони?? Ви від страху всіх , хто вештається в формі в парку, вважаєте співробітниками ТЦК?
Запитував. Что вы постоянно страшите? Страх- это смыться в первый день за границу и видеть войну по телевизору. Мой долг перед семьёй - заботиться о ней, основанной на том, что я лично могу и том, что каждый должен заниматься своим призванием. Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это. Честь военным и хвала. Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции? Я там же прочёл про про законность. Чем выполнением одной конституционной нормы, хуже другой мне не ясно
beee написав:За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч
У скількох тисяч запитував?
beee написав:Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это
Де це мене "бєсіт"?? Так і має бути, вони це і роблять. Це ж вам чомусь не подобається, що вони є ще і в Києві. Мабуть пам'ять як у гуппі, що вже забув десант в Гостомелі, танки на Оболоні і під Броварами та бої в урядовому кварталі.
beee написав:Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции?
Таки справді як у гуппі.
beee написав:Я там же прочёл про про законность.
Що там "прочьол"?
beee написав: каждый должен заниматься своим призванием.
А у кого прізваніє не пустити до своїх домівок 1.5-2 млн. армію мордора, яка має (мала) зброї на ще дві такі армії? У 300 тисяч ЗСУ мирного часу?
Іран. Вночі були атаковані склади та заводи з ракетним та безпілотним озброєнням. Міноборони Ірана каже , що атака була невдалою Після вибуху, що зафіксовано на даному відео https://t.me/Tsaplienko/25236, стався землетрус силою 5,9 балів. Іранська опозиція пише, що влучили в підземний тунель з ракетами КСІР
Землетрус в іранському місті Хой, який мав магнітуду 5,9 балів, міг статися через удар по певному секретному військовому об'єкту в горах, який може бути пов'язаний з іранською ядерною програмою.
jump написав:Кількість переселенців на Львівщині може сягати 500 тисяч людей.
Я встречал гораздо бОльшие цифры. А вы это к чему вспомнили?
Помимо атаки беспилотных аппаратов, по иранским объектам были проведены и ракетные пуски с воздушных носителей. Сообщается, что атаке подвергся целый ряд целей: штаб-квартира КСИР, база спецназа КСИР «Аль Кудс», центр производства боеприпасов и БПЛА, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству оружия, военная база в Хамадане, военная база в Кередже.
Ночью приходили сообщения и о перестрелках в ряде мест, в том числе и Тегеране. Правда, это не обязательно свидетельствует о проникновении каких-то диверсионных групп - охрана могла и «с перепуга» начать палить куда ни попадя.
Несмотря на то, что причиной нападения явно стало военно-техническое и ядерное сотрудничество Ирана с Россией, непосредственным поводом к нападению могли послужить теракты, которые серийно произошли в Израиле в последние дни. Израильтяне полагают, что они были организованы КСИР руками местных террористов, поэтому премьер Нетаньяху перед нападением на иранские объекты обтекаемо, но достаточно уверенно заявил, что отдал приказ об ударах по террористам и тем, кто их поддерживает.
Ночная атака по иранским целям выбивается из предыдущих ударов по объектам на территории Ирана. Во-первых, она носит достаточно массированный характер, а во-вторых, атаковано сразу много разнородных целей.
Кроме того, очень странным является синхронное землетрясение, случившееся в ходе бомбардировок - вполне может оказаться, что была применена противобункерная бомба, поразившая подземный склад, на котором сдетонировало большое количество взрывчатых веществ. И если это так, то число стран, способных наносить подобные удары, сокращаются до единиц.
Неясным пока является и ответ Ирана. Во-первых, не совсем понятно, по кому может быть дан ответ, во-вторых, непонятно, насколько он может быть симметричным. Возможно, что Иран вообще предпочтет не отвечать, как не рискнул отвечать Кремль после подрыва Северных потоков, хотя даже на уровне Путина он погрозил кулачком в адрес неозвученных «англо-саксов».
В случае ответа Ирана может возникнуть довольно быстро разогревающаяся эскалация, тем более, что и поводов, и причин для нее накопилось достаточно. Одно можно сказать точно: Ирану дали очень ясный сигнал, что военно-техническое и тем более ядерное сотрудничество с Россией чревато. Есть грани, за которые зайти Ирану не дадут.
То, что сотрудничество имеет место быть, сомнений не вызывает. Недавнее заявление Ирана о том, что ему удалось обогатить уран до очень высоких значений, само по себе говорит о крайне вероятном нарушении Кремлем режима нераспространения, так как самостоятельно Иран за короткий срок вряд ли мог провести столь глубокое обогащение, более вероятно, что он просто получил некоторое количество оружейного урана, что сразу же продвинуло вперед его военную ядерную программу. И понятно, что подобная история не могла оставаться долго без внимания.
В любом случае, ближайшие два-три дня должны показать, что последует дальше. На мой взгляд, Ирану совершенно не резон поднимать градус, в его положении проще «проглотить» и постараться забыть случившееся. Ну, и сделать выводы, конечно, так как иначе урок будут повторять.
У виробника БПЛА, який став одним із символів перемог ЗСУ, вимагали хабар
Десять мільйонів доларів та 2 роки – такий термін та кошти вимагали в Україні за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва всім відомих "Байрактарів" до електричної мережі. Про цю резонансну історію заявив генеральний директор підприємства Baykar Defence Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
beee написав:За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч
У скількох тисяч запитував?
beee написав:Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это
Де це мене "бєсіт"?? Так і має бути, вони це і роблять. Це ж вам чомусь не подобається, що вони є ще і в Києві. Мабуть пам'ять як у гуппі, що вже забув десант в Гостомелі, танки на Оболоні і під Броварами та бої в урядовому кварталі.
beee написав:Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции?
Таки справді як у гуппі.
beee написав:Я там же прочёл про про законность.
Що там "прочьол"?
beee написав: каждый должен заниматься своим призванием.
А у кого прізваніє не пустити до своїх домівок 1.5-2 млн. армію мордора, яка має (мала) зброї на ще дві такі армії? У 300 тисяч ЗСУ мирного часу?
Відкрию страшну тайну, яку всі знають. Якби закони виконувались (хоча б 20 останні хроків), то ВІЙНИ НЕ БУЛО би. Прикольно, правда?