beee написав:Для початку можна показати приклад бугаям із військкоматів, як треба воювати. Вони вештаються по 5 чоловік по парках, скверах, магазинах
beee написав:Я пишу о военных в военной форме в воюющейстране. Чего они по парках шатаются
beee написав:Оказывается военные это сотрудники ТЦК и СП
А ви підходили до них і запитували, чи не з ТЦК вони?? Ви від страху всіх , хто вештається в формі в парку, вважаєте співробітниками ТЦК?
Запитував. Что вы постоянно страшите? Страх- это смыться в первый день за границу и видеть войну по телевизору. Мой долг перед семьёй - заботиться о ней, основанной на том, что я лично могу и том, что каждый должен заниматься своим призванием. Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это. Честь военным и хвала. Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции? Я там же прочёл про про законность. Чем выполнением одной конституционной нормы, хуже другой мне не ясно
beee написав:За оцінками, тільки в Києві їх декілька тисяч
У скількох тисяч запитував?
beee написав:Почему вас бесит факт того, что 30 лет наша страна учила, кормила и содержала военных, а теперь наступил тот самый момент, призвание военных - защищать. Вот они и делают это
Де це мене "бєсіт"?? Так і має бути, вони це і роблять. Це ж вам чомусь не подобається, що вони є ще і в Києві. Мабуть пам'ять як у гуппі, що вже забув десант в Гостомелі, танки на Оболоні і під Броварами та бої в урядовому кварталі.
beee написав:Вы про долг каждого цивильного воевать прочли где, в конституции?
Таки справді як у гуппі.
beee написав:Я там же прочёл про про законность.
Що там "прочьол"?
beee написав: каждый должен заниматься своим призванием.
А у кого прізваніє не пустити до своїх домівок 1.5-2 млн. армію мордора, яка має (мала) зброї на ще дві такі армії? У 300 тисяч ЗСУ мирного часу?
Іран. Вночі були атаковані склади та заводи з ракетним та безпілотним озброєнням. Міноборони Ірана каже , що атака була невдалою Після вибуху, що зафіксовано на даному відео https://t.me/Tsaplienko/25236, стався землетрус силою 5,9 балів. Іранська опозиція пише, що влучили в підземний тунель з ракетами КСІР
Землетрус в іранському місті Хой, який мав магнітуду 5,9 балів, міг статися через удар по певному секретному військовому об'єкту в горах, який може бути пов'язаний з іранською ядерною програмою.
jump написав:Кількість переселенців на Львівщині може сягати 500 тисяч людей.
Я встречал гораздо бОльшие цифры. А вы это к чему вспомнили?
Помимо атаки беспилотных аппаратов, по иранским объектам были проведены и ракетные пуски с воздушных носителей. Сообщается, что атаке подвергся целый ряд целей: штаб-квартира КСИР, база спецназа КСИР «Аль Кудс», центр производства боеприпасов и БПЛА, нефтеперерабатывающий завод, завод по производству оружия, военная база в Хамадане, военная база в Кередже.
Ночью приходили сообщения и о перестрелках в ряде мест, в том числе и Тегеране. Правда, это не обязательно свидетельствует о проникновении каких-то диверсионных групп - охрана могла и «с перепуга» начать палить куда ни попадя.
Несмотря на то, что причиной нападения явно стало военно-техническое и ядерное сотрудничество Ирана с Россией, непосредственным поводом к нападению могли послужить теракты, которые серийно произошли в Израиле в последние дни. Израильтяне полагают, что они были организованы КСИР руками местных террористов, поэтому премьер Нетаньяху перед нападением на иранские объекты обтекаемо, но достаточно уверенно заявил, что отдал приказ об ударах по террористам и тем, кто их поддерживает.
Ночная атака по иранским целям выбивается из предыдущих ударов по объектам на территории Ирана. Во-первых, она носит достаточно массированный характер, а во-вторых, атаковано сразу много разнородных целей.
Кроме того, очень странным является синхронное землетрясение, случившееся в ходе бомбардировок - вполне может оказаться, что была применена противобункерная бомба, поразившая подземный склад, на котором сдетонировало большое количество взрывчатых веществ. И если это так, то число стран, способных наносить подобные удары, сокращаются до единиц.
Неясным пока является и ответ Ирана. Во-первых, не совсем понятно, по кому может быть дан ответ, во-вторых, непонятно, насколько он может быть симметричным. Возможно, что Иран вообще предпочтет не отвечать, как не рискнул отвечать Кремль после подрыва Северных потоков, хотя даже на уровне Путина он погрозил кулачком в адрес неозвученных «англо-саксов».
В случае ответа Ирана может возникнуть довольно быстро разогревающаяся эскалация, тем более, что и поводов, и причин для нее накопилось достаточно. Одно можно сказать точно: Ирану дали очень ясный сигнал, что военно-техническое и тем более ядерное сотрудничество с Россией чревато. Есть грани, за которые зайти Ирану не дадут.
То, что сотрудничество имеет место быть, сомнений не вызывает. Недавнее заявление Ирана о том, что ему удалось обогатить уран до очень высоких значений, само по себе говорит о крайне вероятном нарушении Кремлем режима нераспространения, так как самостоятельно Иран за короткий срок вряд ли мог провести столь глубокое обогащение, более вероятно, что он просто получил некоторое количество оружейного урана, что сразу же продвинуло вперед его военную ядерную программу. И понятно, что подобная история не могла оставаться долго без внимания.
В любом случае, ближайшие два-три дня должны показать, что последует дальше. На мой взгляд, Ирану совершенно не резон поднимать градус, в его положении проще «проглотить» и постараться забыть случившееся. Ну, и сделать выводы, конечно, так как иначе урок будут повторять.
У виробника БПЛА, який став одним із символів перемог ЗСУ, вимагали хабар
Десять мільйонів доларів та 2 роки – такий термін та кошти вимагали в Україні за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва всім відомих "Байрактарів" до електричної мережі. Про цю резонансну історію заявив генеральний директор підприємства Baykar Defence Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
У виробника БПЛА, який став одним із символів перемог ЗСУ, вимагали хабар
Десять мільйонів доларів та 2 роки – такий термін та кошти вимагали в Україні за отримання дозволу на приєднання майбутнього підприємства з виробництва всім відомих "Байрактарів" до електричної мережі. Про цю резонансну історію заявив генеральний директор підприємства Baykar Defence Халук Байрактар в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
Bobua написав: Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке: 1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка). 2) позбавлення виборчих прав. Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...
Скиглити через повістки навіть на похоронах -- то непереконливо. "Не вірю"
Щодо обурення. Я відчував його у акт.залі де нам повідомили (після 57 вистріляних патронів), що їдем на фронт. Могильна якась тиша була. І обурена. Вдруге -- коли нас (зах.укр) завезли аж на донбаський фронт. Це обурення було розмитіше. Типу, "а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Та наче ж написав вище, що ніяких проблем: через закон ввести конфіскацію, позбавлення прав, і т.д. Через закон. А справедливість - це ж інший аспект. Справедливість -- це про Монако, похороні процесії тощо.
Вас обурює чому Ви там, а інші вдома. Так само отого потенційного призовника-обивателя обурює чому він повинен туди, а інші в Монако.
Ми ведемо мову дещо про різні предмети. Я про те, як більш ефективно залучити обивателя. Що для цього треба зробити.
Які проблеми не вручати повістки хоча б на похоронах тощо? Якщо це по-Вашому несуттєво, то ... згадайте скільки в наших СМІ, а також тут сміялися (критично!) з отакого в рашці. Да і по іншим рашодіям отакі оцінки: 1. Маєш борги – воюй: в Росії вигадали "геніальну схему" для вручення повісток. https://www.unian.ua/russianworld/mobil ... 97656.html 2. воєнкоми у Росії вигадали вкрай цікаві способи вручати повістки. https://glavcom.ua/world/observe/novini ... 81817.html І т.д. ___________________________________ \\\\\Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср".\\\\\\
Гадаю, що тільки розуміти замало, головне - це сприйняти. От коли б кожний зрозумів і головне прийняв, то тоді ... повістки не треба було взагалі вручати. А подзвонили з ТЦКСП повідомили, що саме він потрібен, то він взяв і пішов.
Але обиватель гадає, що зможе пропітляти... Що всіх не вб'ють, не посадять, не... І тільки от коли саме йому буде загроза, от тоді він і буде діяти.
Доказ: всі розуміли і розуміють, що для захисту-зміцнення країни треба було боротися з корупцією, підтримувати-приймати участь у суспільних організаціях, самоуправлінні,політичному житті, самому не порушувати закони, правила, перейти на українську мову, сприяти розвитку армії, самооборони і т.д. БО ВСЕ ЦЕ " захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців). І при окупації то все могло зникнути, як-от вклади "сбєрбанка сссср". І що? Багато хто це робив? Про те, щоб всі розуміли й сприймали, можна тільки мріяти.
Слова мають об'єктивне тлумачення:
Explanatory (Uk-Uk) 1.0
СПРАВЕДЛИ́ВІСТЬ -вості, ж.
1》 Властивість за знач. справедливий 1), 2). 2》 ОБ'ЄКТИВНЕ, неупереджене ставлення до кого-, чого-небудь. Віддавати справедливість. По [всій] справедливості. 3》 Людські стосунки, дії, вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам.
Explanatory (Uk-Uk) 1.0
СПРАВЕДЛИ́ВИЙ -а, -е.
1》 Який діє на підставі ОБ'ЄКТИВНИХ фактів, позбавлений упередження; прот. несправедливий. || Заснований на правильному, об'єктивному ставленні до кого-, чого-небудь. 2》 Заснований на вимогах справедливості (у 3 знач.). || Який має законні підстави, достатньо підтверджений, обґрунтований. || у знач. ім. справедли́ве, -вого, с. Те, що виражає об'єктивність, відповідає морально-етичним і правовим нормам. Справедли́ва війна́ — війна проти загарбників за свободу й незалежність. 3》 рідко. Те саме, що справжній 1). || Точний.
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Закон може бути несправедливим. Суб'єктивним.
А от справедливість -- об'єктивна.
Страхові компанії справедливі. Принаймні на вході. Вони беруть з кожного внесок, що відповідний сумі застрахованого майна. Проста, об'єктивна, математична справедливість.
Нині вся Україна (або й увесь цивілізований світ?) -- став великою страховою компанією.
І кожен в Україні має внести свій вклад: 1) час, ризики, навантаження, праця на оборону (від усіх має бути однаково, бо ж усі цінують своє життя, чи не так?); 2) гроші (пропорційно активам).
Багаті можуть грошима оплатити за п.1, а бідні -- часом за п.2 Це логічно.
Десятки (чи й сотні?) тисяч людей (чоловіків) наразі вже непропорційно багато віддали часу й ризикували. А хтось, можливо лічені люди, дали забагато власних грошей?
А от мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки". Можна я не буду їх жаліти, якщо нарешті когось з цих хитродупенків виловили аж на похороні? Можна не реагувати на крики несправедливих осіб (вже рік як), про якусь уявну "несправедливість"? Можна я не буду вестись на кремлядські вкиди і "ідеї" про бат.монако і тупню типу "всіх чиновників, всю владу, всіх керівників -- на фронт і в перші ряди..." Якщо так любите цю тему -- то проголосуйте потім не за "гречку", а за фронтовиків. Але бажано тих, хто хоч би з вищою освітою і здатний на щось крім "атнять і падєліть". І не спізнився (чомусь) на війну на місяці-роки... Я так і голосував десь у 2014+. І сподіваюсь, що надалі вибір буде більший і кращий. І думаю, що кожного кандидата треба буде потім спитати, що він робив після 24лютого. І де. І як.