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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3412341334143415
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:10

ждёмс...

На фоне поступающей президенту россии владимиру тупину информации о возможных ударах по Крымскому мосту в ближайшие недели, тупин с утра проводит консультации на которых, в том числе, рассматривается вопрос временного закрытия движения через мост.

кстати мост взорвут перед или во время москалонаступления, планируемого на 20е числа февраля...

про швеца:
https://sprotyv.info/rassledovaniya/kto ... ij-shvecz/
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:50

По словам источника ОГПУ, с недавних пор супруга Медведчука ( Оксана Марченко) так передвигается по Москве:  «В кортеже присутствуют два S класса, две машины сопровождения ФСО и две машины сопровождения ГИБДД. Могу сказать, что так не возят даже министров. Так возят только первых лиц и особо охраняемых лиц. А это всего лишь жена Медведчука….
https://t.me/vchkogpu/36229
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:00

  vitaliian написав:
По словам источника ОГПУ, с недавних пор супруга Медведчука ( Оксана Марченко) так передвигается по Москве:  «В кортеже присутствуют два S класса, две машины сопровождения ФСО и две машины сопровождения ГИБДД. Могу сказать, что так не возят даже министров. Так возят только первых лиц и особо охраняемых лиц. А это всего лишь жена Медведчука….
https://t.me/vchkogpu/36229


блііііі та нащо це гівно сюди нести???
від него ж смердит за кілометр!!!
greenozon
 
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