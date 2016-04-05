На фоне поступающей президенту россии владимиру тупину информации о возможных ударах по Крымскому мосту в ближайшие недели, тупин с утра проводит консультации на которых, в том числе, рассматривается вопрос временного закрытия движения через мост.
кстати мост взорвут перед или во время москалонаступления, планируемого на 20е числа февраля...
По словам источника ОГПУ, с недавних пор супруга Медведчука ( Оксана Марченко) так передвигается по Москве: «В кортеже присутствуют два S класса, две машины сопровождения ФСО и две машины сопровождения ГИБДД. Могу сказать, что так не возят даже министров. Так возят только первых лиц и особо охраняемых лиц. А это всего лишь жена Медведчука…. https://t.me/vchkogpu/36229
По словам источника ОГПУ, с недавних пор супруга Медведчука ( Оксана Марченко) так передвигается по Москве: «В кортеже присутствуют два S класса, две машины сопровождения ФСО и две машины сопровождения ГИБДД. Могу сказать, что так не возят даже министров. Так возят только первых лиц и особо охраняемых лиц. А это всего лишь жена Медведчука…. https://t.me/vchkogpu/36229
блііііі та нащо це гівно сюди нести??? від него ж смердит за кілометр!!!