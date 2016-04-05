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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3412341334143415
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 19:10

ждёмс...

На фоне поступающей президенту россии владимиру тупину информации о возможных ударах по Крымскому мосту в ближайшие недели, тупин с утра проводит консультации на которых, в том числе, рассматривается вопрос временного закрытия движения через мост.

кстати мост взорвут перед или во время москалонаступления, планируемого на 20е числа февраля...

про швеца:
https://sprotyv.info/rassledovaniya/kto ... ij-shvecz/
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:18

Bobua
Звичайно Вам можна робити!
Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.

І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.
Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.

Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.
Жалість нікому не потрібна.
Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.

Які кремлівські вкиди?!
Про батальйон Монако:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/18/7372352/
https://suspilne.media/272896-bataljon- ... ta-stolar/
У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.
(тобто навіть ДБР цим займається)
https://www.dw.com/uk/bataljon-monako-a ... o-64019827
https://portal.lviv.ua/tag/bataljon-monako

І головне:
Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!
Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...

Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).
А люди обурюються саме кричущим випадкам.
Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 20:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А от мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки".
Можна я не буду їх жаліти, якщо нарешті когось з цих хитродупенків виловили аж на похороні?
Можна не реагувати на крики несправедливих осіб (вже рік як), про якусь уявну "несправедливість"?

Тільки не дивуйтесь, коли Вам, після повернення додому, через місяць-два знову вручать повістку. Справедливість вона така, любить, як бумеранг, повертатись...
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Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04

  edvardd написав:про швеца:
https://sprotyv.info/rassledovaniya/kto ... ij-shvecz/

Не переконливо.
Украинское ГУР, очевидно, предупрежденное как ЦРУ, так и Киреевым, успешно отразило российскую атаку на киевский аэропорт.

От тільки про "Мрію" забули.
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