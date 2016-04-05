Додано: Нед 29 січ, 2023 20:18

BobuaЗвичайно Вам можна робити!Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.Жалість нікому не потрібна.Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.Які кремлівські вкиди?!Про батальйон Монако:У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.(тобто навіть ДБР цим займається)І головне:Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).А люди обурюються саме кричущим випадкам.Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.