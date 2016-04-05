кстати мост взорвут перед или во время москалонаступления, планируемого на 20е числа февраля...
про швеца:
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Додано: Нед 29 січ, 2023 19:10
ждёмс...
На фоне поступающей президенту россии владимиру тупину информации о возможных ударах по Крымскому мосту в ближайшие недели, тупин с утра проводит консультации на которых, в том числе, рассматривается вопрос временного закрытия движения через мост.
кстати мост взорвут перед или во время москалонаступления, планируемого на 20е числа февраля...
про швеца:
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:18
Bobua
Звичайно Вам можна робити!
Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.
І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.
Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.
Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.
Жалість нікому не потрібна.
Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.
Які кремлівські вкиди?!
Про батальйон Монако:
У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.
(тобто навіть ДБР цим займається)
І головне:
Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!
Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...
Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).
А люди обурюються саме кричущим випадкам.
Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тільки не дивуйтесь, коли Вам, після повернення додому, через місяць-два знову вручать повістку. Справедливість вона така, любить, як бумеранг, повертатись...
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04
Не переконливо.
От тільки про "Мрію" забули.
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Есть же діючий закон про військовий обов'язок. Каждый мужик и в мирное время должен актуализировать данные.
Лично я регулярно проходил медкомиссию и я не служил в армии (вроде раз в 3 года) и за последние 2 года был около 4 раз в разных военкоматах: и голосеевский, шевченковский, оболонский..
Люди с 80х годов болт забили, а щас возмущаются.
Не бздите, а выполняйте закон тогда, тем более скоро военный билет будет в Дії
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:10
с самолёта была снята часть двигателей...
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:38
Це щось нове, раніше нам інше розповідали.
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:45
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
vitaliian, как по мне, то ситуация в Иране может хорошо так наложить на отпечаток "повторного наступления рф" или я ошибаюсь?
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