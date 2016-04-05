На ютубе 409 выпуск Швеца.. Просто 12 января 2022 тайно был глава ЦРУ в Киеве. Здесь он встретился с руководством украинской военной разведки, и они обсудили, насколько велики риски вторжения России в Украину. Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/18/7320766/ А украинцам в феврале говорили, что не видят ознак для вторгнення.. 21 век, спутники.. может ЦРУ все таки правду говорили, а Байден как кричал, что даже все посольства выехали.. но в конце герои ГРУ ))
Я дивлюся його з початку війни, коли тут хтось виклав. І докопатися до того що він говорить досить важкувато. Звичайно якщо на швидкості 2х одним вухом то можливо щось десь не почути і перекрутити. І автору цієї статті можна було слухати уважніше і привести більш зрозумілі аргументи, точніше взагалі привести хоча б один)) А так кожен українець, будь-яка бабка і без новин знають про корупції, як були підготовлені міста, де гуманітарка і тд.
ПС. Здоров'я всім захисникам) І дякую всім хто пише щось цікаве(edvardd Вам теж), а не простині про хтозна що)
beee написав:Есть же діючий закон про військовий обов'язок. Каждый мужик и в мирное время должен актуализировать данные.
Лично я регулярно проходил медкомиссию и я не служил в армии (вроде раз в 3 года) и за последние 2 года был около 4 раз в разных военкоматах: и голосеевский, шевченковский, оболонский..
Люди с 80х годов болт забили, а щас возмущаются. Не бздите, а выполняйте закон тогда, тем более скоро военный билет будет в Дії
Це Ви такий герой бігали в воєнкомат так часто бо знали що за станом здоров'я не придатний? Нічого як знов на Київ полізуть будете виконувати закони про захист Батьківщини патрони і міни підносить на позиції. Чи ви вже зза кордону з Польщі вумнічаєте про військовий обов'язок?