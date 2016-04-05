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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3414341534163417>
Повідомлення Додано: Нед 29 січ, 2023 23:51

  edvardd написав:
про швеца:
https://sprotyv.info/rassledovaniya/kto ... ij-shvecz/

На ютубе 409 выпуск Швеца..
Просто 12 января 2022 тайно был глава ЦРУ в Киеве.
Здесь он встретился с руководством украинской военной разведки, и они обсудили, насколько велики риски вторжения России в Украину.
Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/18/7320766/
А украинцам в феврале говорили, что не видят ознак для вторгнення..
21 век, спутники.. может ЦРУ все таки правду говорили, а Байден как кричал, что даже все посольства выехали.. но в конце герои ГРУ ))
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 00:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:про швеца:

Я дивлюся його з початку війни, коли тут хтось виклав. І докопатися до того що він говорить досить важкувато. Звичайно якщо на швидкості 2х одним вухом то можливо щось десь не почути і перекрутити. І автору цієї статті можна було слухати уважніше і привести більш зрозумілі аргументи, точніше взагалі привести хоча б один))
А так кожен українець, будь-яка бабка і без новин знають про корупції, як були підготовлені міста, де гуманітарка і тд.

ПС. Здоров'я всім захисникам) І дякую всім хто пише щось цікаве(edvardd Вам теж), а не простині про хтозна що)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 00:20

Постачання американських танків Abrams в Україну можуть реалізувати наприкінці 2023 або навіть на початку 2024 року, оскільки їх закуповуватимуть у виробника.


Про це мовиться у матеріалі The Washington Post.

Так, обіцяний 31 танк М1А2 не вилучатимуть з військових запасів США, натомість їх закуплять в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

https://bykvu.com/ua/bukvy/wp-ukraina-m ... 2024-roku/
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 00:24

  Howl написав:
  Amethyst написав:Данілов мабуть читає Генерал СВР :)
Та багато хто це читають. Брати до уваги можна

Хоч щось із прочитаного там підтвердилось?..
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 00:49

  beee написав:Есть же діючий закон про військовий обов'язок. Каждый мужик и в мирное время должен актуализировать данные.

Лично я регулярно проходил медкомиссию и я не служил в армии (вроде раз в 3 года) и за последние 2 года был около 4 раз в разных военкоматах: и голосеевский, шевченковский, оболонский..

Люди с 80х годов болт забили, а щас возмущаются.
Не бздите, а выполняйте закон тогда, тем более скоро военный билет будет в Дії

Це Ви такий герой бігали в воєнкомат так часто бо знали що за станом здоров'я не придатний? Нічого як знов на Київ полізуть будете виконувати закони про захист Батьківщини патрони і міни підносить на позиції. Чи ви вже зза кордону з Польщі вумнічаєте про військовий обов'язок?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 02:35

Хорошие новости из ирана

На границе Ирака и Сирии была атакована колонна иранских грузовиков

СМИ пишут об ударе беспилотниками по машинам КСИР возле города Абу-Камаль.

Также сообщается, что атаке подверглась штаб-квартира КСИР в городе Мехабад.

Ранее в Иране на заводе по производству оружия прогремели мощные взрывы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 06:53

  Investor_K написав:Да. Это хорошая новость. Но Вам надо ночью отдыхать. Сегодня Франта выпустят.

Он сюда не заходит. Здесь безопасно
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 07:12

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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Он сюда не заходит. Здесь безопасно
аналогічний графік для України краще не дивитися.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex lem написав:
  beee написав:Есть же діючий закон про військовий обов'язок. Каждый мужик и в мирное время должен актуализировать данные.

Лично я регулярно проходил медкомиссию и я не служил в армии (вроде раз в 3 года) и за последние 2 года был около 4 раз в разных военкоматах: и голосеевский, шевченковский, оболонский..

Люди с 80х годов болт забили, а щас возмущаются.
Не бздите, а выполняйте закон тогда, тем более скоро военный билет будет в Дії

Це Ви такий герой бігали в воєнкомат так часто бо знали що за станом здоров'я не придатний? Нічого як знов на Київ полізуть будете виконувати закони про захист Батьківщини патрони і міни підносить на позиції. Чи ви вже зза кордону з Польщі вумнічаєте про військовий обов'язок?
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