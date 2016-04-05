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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3414341534163417
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:... при продаже квартиры нужно в военкомат ходить
якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкомату
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

GALeon написав:
beee написав:... при продаже квартиры нужно в военкомат ходить
якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкомату
Ну так мабуть же зареєстрований, раз ходив.
Нет блин стоял в очереди, шоб взятку дать. Прямо постовому на проходной.
Такое уже городят
beee
 
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