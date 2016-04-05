якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкоматуbeee написав:... при продаже квартиры нужно в военкомат ходить
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Додано: Пон 30 січ, 2023 09:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкомату
Додано: Пон 30 січ, 2023 09:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну так мабуть же зареєстрований, раз ходив.
Нет блин стоял в очереди, шоб взятку дать. Прямо постовому на проходной.
Такое уже городят
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