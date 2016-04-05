Додано: Пон 30 січ, 2023 10:29

detroytred написав: Bobua

Звичайно Вам можна робити!

Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.



І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.

Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.



Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.

Жалість нікому не потрібна.

Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.



Які кремлівські вкиди?!

Про батальйон Монако:

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/18/7372352/

https://suspilne.media/272896-bataljon- ... ta-stolar/

У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.

(тобто навіть ДБР цим займається)

https://www.dw.com/uk/bataljon-monako-a ... o-64019827

https://portal.lviv.ua/tag/bataljon-monako



І головне:

Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!

Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...



Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).

А люди обурюються саме кричущим випадкам.

Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти. BobuaЗвичайно Вам можна робити!Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.Жалість нікому не потрібна.Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.Які кремлівські вкиди?!Про батальйон Монако:У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.(тобто навіть ДБР цим займається)І головне:Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).А люди обурюються саме кричущим випадкам.Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.

Пересічні вже вдаються до несправедливості -- ухиляння від війська.Тобто, активно загрібають жар чужими руками, і радісно підхоплюють "виправдання" типу "бат.монако і синочки депутатів (вся ота непереможна тисяча супер солдатів-гемеошок)".Яким чином може допомогти "погладжування по шерсті"?От якщо виросла нахабна, вередлива дитина, то яким чином може допомогти у виправленні її поведінки чергова порція "пряник/морквина"?Коли ж настане розуміння, що пора вдаватись до батогів?І невже повістки на похороні -- то аж такі страшні батоги?Страшніші аніж "підвали" в елденееріях?Страшніші за катування від зеків-асвабадітєлєй?То яким же ж тоді способом витягувати тих пересічних з теплих ванн непорушної впевненості, що "хтось" має захищати їх (таких "красівих") вічно й беззмінно... Якщо вони лише на похорон виходять зі схронів?Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.На фронті від цих всіх проблем не буде.Навіть 5та колона, якщо її затягнуть в ЗСУ, вже зрозуміє, мабуть, що Московії кінець. І воюватимуть за переможця.І проти створювачів проблем є методи. В'язниця, мабуть. Чув історію про чувачка, що ніби тікав, а його повернули, і от знову воює, але вже за спасибі, без 100к.