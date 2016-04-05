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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3414341534163417
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:... при продаже квартиры нужно в военкомат ходить
якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкомату
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

GALeon написав:
beee написав:... при продаже квартиры нужно в военкомат ходить
якщо не зареєстрован в цій квартирі, то нащо ходити до воєнкомату
Ну так мабуть же зареєстрований, раз ходив.
Нет блин стоял в очереди, шоб взятку дать. Прямо постовому на проходной.
Такое уже городят
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:29

  detroytred написав:Bobua
Звичайно Вам можна робити!
Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.

І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу.
Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.

Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти.
Жалість нікому не потрібна.
Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.

Які кремлівські вкиди?!
Про батальйон Монако:
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/18/7372352/
https://suspilne.media/272896-bataljon- ... ta-stolar/
У списку фігурантів розслідування ДБР (Державне бюро розслідувань) стосовно так званого "Батальйону Монако" понад 80 осіб, серед яких народні депутати, бізнесмени та члени їх родин.
(тобто навіть ДБР цим займається)
https://www.dw.com/uk/bataljon-monako-a ... o-64019827
https://portal.lviv.ua/tag/bataljon-monako

І головне:
Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!!
Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...

Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам).
А люди обурюються саме кричущим випадкам.
Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.



Пересічні вже вдаються до несправедливості -- ухиляння від війська.
Тобто, активно загрібають жар чужими руками, і радісно підхоплюють "виправдання" типу "бат.монако і синочки депутатів (вся ота непереможна тисяча супер солдатів-гемеошок)".

Яким чином може допомогти "погладжування по шерсті"?
От якщо виросла нахабна, вередлива дитина, то яким чином може допомогти у виправленні її поведінки чергова порція "пряник/морквина"?
Коли ж настане розуміння, що пора вдаватись до батогів?

І невже повістки на похороні -- то аж такі страшні батоги?
Страшніші аніж "підвали" в елденееріях?
Страшніші за катування від зеків-асвабадітєлєй?


То яким же ж тоді способом витягувати тих пересічних з теплих ванн непорушної впевненості, що "хтось" має захищати їх (таких "красівих") вічно й беззмінно... Якщо вони лише на похорон виходять зі схронів?


Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".
Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.

На фронті від цих всіх проблем не буде.
Навіть 5та колона, якщо її затягнуть в ЗСУ, вже зрозуміє, мабуть, що Московії кінець. І воюватимуть за переможця.
І проти створювачів проблем є методи. В'язниця, мабуть. Чув історію про чувачка, що ніби тікав, а його повернули, і от знову воює, але вже за спасибі, без 100к.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".

На жаль, нема способу накрити всіх. Будь-яка вибірка буде точковою.
Більше того - військоматам це нахер не потрібно. Вони активізовуються, коли їх вздрючать(і починаються історії з врученнями на похоронах і т. д.). Після чого через якийсь час, закривши терміновий запит, знову переходять у пасивний режим.
Вони здебільшого не напрягаються, щоб знайти потрібних спеціалістів, просто забивають списки людьми...
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 10:59

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Он сюда не заходит. Здесь безопасно
аналогічний графік для України краще не дивитися.

Двойное преступление путинского режима, ударил и по своим и по нам.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:22

  alex_dvornichenko написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Он сюда не заходит. Здесь безопасно
аналогічний графік для України краще не дивитися.

Двойное преступление путинского режима, ударил и по своим и по нам.

Там сейчас усиленно раскручивается маховик малых народов России, возможно готовят общ.мнение к президенту не русскому.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:28

  vitaliian написав:Там сейчас усиленно раскручивается маховик малых народов России, возможно готовят общ.мнение к президенту не русскому.

Так и путин вылитый татарчонок, какой он русский.
Это кстати легко объясняет его русофобскую политику, русские для него просто мясо, инструмент, чуждый этнос.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 30 січ, 2023 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:33

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Там сейчас усиленно раскручивается маховик малых народов России, возможно готовят общ.мнение к президенту не русскому.

Так и путин вылитый татарчонок, какой он русский.

Тот которого в 2000м выбирали или тот который сейчас? Вообще разные люди. Нос стал в 3 раза меньше, овал лица округлился, узкоглазость и прочее прочее. Говорят этот Путин удмурт.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 11:36

  vitaliian написав:Тот которого в 2000м выбирали или тот который сейчас? Вообще разные люди. Нос стал в 3 раза меньше, овал лица округлился, узкоглазость и прочее прочее. Говорят этот Путин удмурт.

Все они там одинаковые, имперские манкурты без рода и племени.
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