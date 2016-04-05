detroytred написав:Bobua Звичайно Вам можна робити! Ви маєте право і не погоджуватися, і вважати хоч хитродупенками, хоч ким, і вимагати, і обурюватися, і закликати, і звертатися, і пропонувати.
І справа не у моєму відношенні до "цієї теми" (тим паче звідки Ви взяли про любов до цієї теми?), а у баченні впливу і реакції людей в тилу. Моє бачення, що такі дії не на користь мобілізації.
Тим паче я ніяким чином навіть не натякав, що треба когось жаліти. Жалість нікому не потрібна. Мова була виключно в площині що негативно впливає на проведення мобілізації, що треба зробити для покращення.
І головне: Якщо "мільйони -- просто скиглять про "несправедливі повістки", мабуть треба щось робити для того, щоб не "скиглили", а сприймали більш менш нормально!!! Бо просто примушувати мільйони (мільйони!!!), незважаючи, то це якось...
Хоча моє бачення: поки мова йде не про мільйони скиглять (взагалі повісткам). А люди обурюються саме кричущим випадкам. Що і дає підстави для появи отих мільйонів, які будуть взагалі проти.
Пересічні вже вдаються до несправедливості -- ухиляння від війська. Тобто, активно загрібають жар чужими руками, і радісно підхоплюють "виправдання" типу "бат.монако і синочки депутатів (вся ота непереможна тисяча супер солдатів-гемеошок)".
Яким чином може допомогти "погладжування по шерсті"? От якщо виросла нахабна, вередлива дитина, то яким чином може допомогти у виправленні її поведінки чергова порція "пряник/морквина"? Коли ж настане розуміння, що пора вдаватись до батогів?
І невже повістки на похороні -- то аж такі страшні батоги? Страшніші аніж "підвали" в елденееріях? Страшніші за катування від зеків-асвабадітєлєй?
То яким же ж тоді способом витягувати тих пересічних з теплих ванн непорушної впевненості, що "хтось" має захищати їх (таких "красівих") вічно й беззмінно... Якщо вони лише на похорон виходять зі схронів?
Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість... Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово". Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.
На фронті від цих всіх проблем не буде. Навіть 5та колона, якщо її затягнуть в ЗСУ, вже зрозуміє, мабуть, що Московії кінець. І воюватимуть за переможця. І проти створювачів проблем є методи. В'язниця, мабуть. Чув історію про чувачка, що ніби тікав, а його повернули, і от знову воює, але вже за спасибі, без 100к.
Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість... Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".
На жаль, нема способу накрити всіх. Будь-яка вибірка буде точковою. Більше того - військоматам це нахер не потрібно. Вони активізовуються, коли їх вздрючать(і починаються історії з врученнями на похоронах і т. д.). Після чого через якийсь час, закривши терміновий запит, знову переходять у пасивний режим. Вони здебільшого не напрягаються, щоб знайти потрібних спеціалістів, просто забивають списки людьми...
Bobua написав:Тобто, активно загрібають жар чужими руками, і радісно підхоплюють "виправдання" типу "бат.монако і синочки депутатів (вся ота непереможна тисяча супер солдатів-гемеошок)".
Яким чином може допомогти "погладжування по шерсті"? От якщо виросла нахабна, вередлива дитина, то яким чином може допомогти у виправленні її поведінки чергова порція "пряник/морквина"? Коли ж настане розуміння, що пора вдаватись до батогів?