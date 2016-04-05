Так "русскій" це ж не етнос, це належність до москви. Просто московський холоп.
А за національністю вони всі різні, від татар чи українців до грузин та якутів.
Тому вони щирі, коли вважають нас за поганих руськіх.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 12:44
Так "русскій" це ж не етнос, це належність до москви. Просто московський холоп.
А за національністю вони всі різні, від татар чи українців до грузин та якутів.
Тому вони щирі, коли вважають нас за поганих руськіх.
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