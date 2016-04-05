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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 січ, 2023 12:44
alex_dvornichenko написав: vitaliian написав:
Там сейчас усиленно раскручивается маховик малых народов России, возможно готовят общ.мнение к президенту не русскому.
Так и путин вылитый татарчонок, какой он русский.
Так "русскій" це ж не етнос, це належність до москви. Просто московський холоп.
А за національністю вони всі різні, від татар чи українців до грузин та якутів.
Тому вони щирі, коли вважають нас за поганих руськіх.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:46
Bobua написав:
Якщо ж не перейматися цим (законністю та справедливістю), а просто примус -- то це ота сама банальна диктатура буде.
Ні. Не так.
Думаю, кожен розуміє де насправді справедливість.
Кожен розуміє (так чи інакше), що фронт захищає його життя/майно/бізнес... (від зеків та ін. кадирівців).
Скажімо, із Сєвєродонецьку довелося виїзджати та шукати перевізника власноруч. Майно і бізнес залишились там.
Тобто, в конкретному випадку фронт нічого не захистив.
Bobua написав:
Справедливо було би застосувати до всіх, хто не відбув свій місяць на фронті щось отаке:
1) конфіскація житла, майна, грошей (банк.рахунки і готівка).
2) позбавлення виборчих прав.
Тобто -- все те, що відбулось би і при окупації. Крім тортур і смерті. Бо ми ж гуманні...
Ви б краще таку маячню ніде не писали.
На фронті не можуть бути ВСІ. Бо якщо ВСІ на фронті, то кого вони захищають?.. І для всіх озброєння не вистачить. А якщо всі по черзі, так черги можна чекати десятиріччями.
І кому потрібна держава, яка позбавляє майна та прав? Простіше одразу поїхати до лаптєстану, там це все уже є, і воювати не треба.
Bobua написав:
"а на чорта нам цей донбас", де Україну (мову, культуру, ментальність...) насєлєніє зрадило ще з часів Голодомору...
Тобто, маєте претензії до людей, яких морили голодом?.. Спочатку хай передохнуть, а потім нафіга вони нам потрібні?.. Ви часом в партії регіонів не перебували?..
Оплот української мови, культури та ментальності - це аж ніяк не захід країни.
Не треба займатися розколом суспільства, особливо за географічною ознакою.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 13:48
Bobua написав:
Коли ж настане розуміння, що пора вдаватись до батогів?
В тому й справа, що в демократичних суспільствах при виборі де треба посилити примус (для вслужбовців чи цивільних) рішення приймається -- для всл.
Так завжди і всюди. Ви ж любите читати.
Ентоні Майрер "Однажды орёл" все розкрито ясніше нікуди.
Цивільні й далі відносно також само живуть (навіть продовжують торгувати з ворогом), коли всл змушені ...
Така свідомість людей в суспільстві. Так побудовані демократії.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:09
Bobua написав:
Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".
Що можна виловлювати навіть покупців "інвалідностей" -- просто треба ВЛК проводити всім щомісяця і щоразу в новому місці. А потім хтось мав би ще й звіряти висновки тих ВЛК.
боюсь що мінімум процентів 50 від тих хто ще не служить (ховаються) взагалі морально не готові до війни, крові, вбивств і просто будуть старатися вижити. Навіть якщо гіпотетично би ворог був на підступах до львову / тернополю то ці всі хлопці відвезуть жінок/батьків/дітей до кордону і далі будуть старатися виживати, максимум ще партизанячи по лісах з рушницею
P.S. Це як людину що втрачає свідомість від виду крові, заставляти робити хірургічну операцію бо зобовязаний по Конституції
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:13
sergey_sryvkin написав:
Ви б краще таку маячню ніде не писали.
На фронті не можуть бути ВСІ. Бо якщо ВСІ на фронті, то кого вони захищають?.. І для всіх озброєння не вистачить. А якщо всі по черзі, так черги можна чекати десятиріччями.
І кому потрібна держава, яка позбавляє майна та прав? Простіше одразу поїхати до лаптєстану, там це все уже є, і воювати не треба.
+10000. Для чого воювати проти Мордору, щоб самим стати Мордором. Можна було досягти цього мирним шляхом і десятки тисяч людей б не загинули ((
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Додано: Пон 30 січ, 2023 14:17
⚡️В России принято новое важное решение по мобилизации. Как мы и инсайдили, планы меняются.
В рамках второй волны мобилизации в армию для участия в СВО будет призван миллион человек. По словам нашего источника в Генштабе, цифру утвердили Валерий Герасимов и Сергей Шойгу и уже одобрил Владимир Путин.
Активная фаза мобилизации, как мы и писали, начнется в феврале. Продлится она точно до апреля, а дальше – по ситуации.
Необходимость увеличения числа мобилизованных связана с множеством факторов. Главные из них – планы наступать (куда, военные и Путин пока обсуждают) и поставки западного оружия Украине. В связи с получением Киевом танков, самолетов (скорее всего, решение будет принято в скором времени) и другого тяжелого вооружения, ежедневные потери нашей армии могут достичь 1500 человек в день убитыми и еще минимум 2 тысяч ранеными. В такой ситуации мобилизацией 500 тысяч, которая планировалась изначально, не обойтись.
ссылку на источник кому надо дам в лс
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