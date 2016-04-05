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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3417341834193420>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 17:47

mephala , чим ця новина стосується цієї теми?
ДТП, це якось чіпляє війну? Ні. Була в 2021 році аж.

На виїзд у відрядження він мав право?
Мабуть так, посада передбачає. Чи була така службова необхідність - невідомо, але це знов не стосується війни, а стосується затягування судочинства по ДТП.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:27

сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:33

  mephala написав:то хто банкує в нашій країні?

Обвинувачений у підкупі поліцейських нардеп Трухін виїхав за кордон “у відрядження” і не з’явився в суд
https://inforesist.org/ua/obvinuvachenij-u-pidkupi-policzejskih-nardep-truhin-viihav-za-kordon-u-vidryadzhennya-i-ne-zyavivsya-v-sud/

Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен"
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:37

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".

На жаль, нема способу накрити всіх. Будь-яка вибірка буде точковою.
Більше того - військоматам це нахер не потрібно. Вони активізовуються, коли їх вздрючать(і починаються історії з врученнями на похоронах і т. д.). Після чого через якийсь час, закривши терміновий запит, знову переходять у пасивний режим.
Вони здебільшого не напрягаються, щоб знайти потрібних спеціалістів, просто забивають списки людьми...


Чому нема?
Якщо горі не вдається застати магомедів, то хай вони ходять до гори! :)

Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.
Купа місця для печаток.
Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.
У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. :) Взимку...

І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість. :)
Це ж елементарно! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:45

опять про швеца:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 18:55

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

А где вы взяли лампы накаливания? Я ими уже 8 лет не пользуюсь, как э.э. подорожала с 28 коп/квт
  edvardd написав:опять про швеца
я швеца поймал на лжи, даже пытался Продиджи что то доказать. В итоге просто перестал его смотреть. В начале войны Швец утверждал, что Китай против агрессии. Но по тому что Китай транслирует в ООН русские нарративы вижу очень даже не против. И от русской нефти не отказывается. Хоть взаимосвязь такого бизнеса с убийством украинцев прямая.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bobua написав:
  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Мені ті похоронні теми теж здаються несправедливими. Але лише через їхню вибірковість...
Я впевнений, що має бути спосіб накривати всіх "килимово".

На жаль, нема способу накрити всіх. Будь-яка вибірка буде точковою.
Більше того - військоматам це нахер не потрібно. Вони активізовуються, коли їх вздрючать(і починаються історії з врученнями на похоронах і т. д.). Після чого через якийсь час, закривши терміновий запит, знову переходять у пасивний режим.
Вони здебільшого не напрягаються, щоб знайти потрібних спеціалістів, просто забивають списки людьми...


Чому нема?
Якщо горі не вдається застати магомедів, то хай вони ходять до гори! :)

Військ.квиток -- вдвічі товстіший за папер.паспорт.
Купа місця для печаток.
Треба лише зробити обов'язковим щомісяця одну печатку від військомату.
У кого не буде -- класичні методи впливу. Вимикати газ і всяке таке. :) Взимку...

І якщо деякі особи вже майже рік не приходять виконувати свої конституц.обов'язки, то логічно припустити, що вони, мабуть, десь тихенько вмерли, й існує нагальна потреба захистити їхню спадщину від розкрадання -- тобто, треба вимкнути їх інет-банкінг, і накласти арешт на нерухомість..., і рухомість. :)
Це ж елементарно! ;)
Когда конфискуют нерухомість і рухомість, всё поделят поровну между пролетариатом?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:18

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

А где вы нашли лампы накаливания ?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:20

  edvardd написав:опять про швеца:

Очевидно став поперек горла яєчним корупціонерам.
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  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон
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