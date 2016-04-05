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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:26
Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего
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beee
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:29
beee написав:
Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего
"Дядя Петя, ты дурак ?"
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pesikot
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:33
pesikot написав: beee написав:
Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего
"Дядя Петя, ты дурак ?"
"Дядя петя ты совсем дурак?" С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?
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beee
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:39
beee написав:
С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?
У нас появился второй Виталька. Первый был Долярчик
Это не сарказм, это твой страх перед мобилизацией
Поэтому, твои фантазии убогие
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pesikot
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:40
pesikot написав: beee написав:
С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?
У нас появился второй Виталька. Первый был Долярчик
Это не сарказм, это твой страх перед мобилизацией
Поэтому, твои фантазии убогие
Ты где служишь? Хоть в какой области?
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