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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3417341834193420
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:29

  beee написав:Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего

"Дядя Петя, ты дурак ?"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Кстати, есть способ намного эффективнее ареста недвижимости для вручения повесток.
Через любой дет сад или школу. Детей - в РОВД. Выдача только мужикам и только через повестку.
Оно то вроде и незаконно и дико, зато доцільність превыше всего

"Дядя Петя, ты дурак ?"
"Дядя петя ты совсем дурак?" С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:39

  beee написав: С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?


У нас появился второй Виталька. Первый был Долярчик

Это не сарказм, это твой страх перед мобилизацией
Поэтому, твои фантазии убогие
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав: С сарказмом туго? Или не видишь, какую дичь они про повестки пишут?


У нас появился второй Виталька. Первый был Долярчик

Это не сарказм, это твой страх перед мобилизацией
Поэтому, твои фантазии убогие
Ты где служишь? Хоть в какой области?
beee
 
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