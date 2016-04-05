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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:46
Hostage33 написав:
Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен
Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки.
Ну так депутаты входят в перечень тех, кому разрешены рабочие командировки за границу. Авось вернётся и таки попадет в суд. А ты снова возбуждаешься, как и на мою рабочую командировку в начале войны.
И да, "ты должен")) От орка до твоего Запорожья рукой подать. Одного долярчика на весь фронт не хватит.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 30 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:50
edvardd написав:... надо паспорт и код...
Дія підійде?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51
Hotab написав: Hostage33 написав:
Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен
Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки.
Был Вкладчик, стал Заложник
Ну а чё, Евгений Кувалдович ошибок не прощает
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51
edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп...
Скільки часу минуло від заяви?
Яка марка лед ламп?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:04
edvardd написав:
сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...
а мона сдать Е14, а получить Е27?
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:13
Hotab написав:
Одного долярчика на весь фронт не хватит
Еммм.... я вже дві речі хотів би озвучити, але не можна...
Але, думаю, що про одне - я озвучу, як пройде хоч декілька днів, щоб дуже палівно/кримінально не було))
А тож наче "я на виду у сбУ")))))
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Додано: Пон 30 січ, 2023 20:58
edvardd написав:
сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп,
как происходил поцесс проверки ламп розжарювання?
сегодня начал откручивать рабочую лампу, а там , хуак и волосок отпал .
била рабочей, стала нерабочей.
Как почтовие курт проверяют работоспособность старих ламп?
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