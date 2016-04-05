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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3417341834193420
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hostage33 написав:Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен

Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки. :mrgreen:

Ну так депутаты входят в перечень тех, кому разрешены рабочие командировки за границу. Авось вернётся и таки попадет в суд. А ты снова возбуждаешься, как и на мою рабочую командировку в начале войны. :lol:
И да, "ты должен")) От орка до твоего Запорожья рукой подать. Одного долярчика на весь фронт не хватит.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:... надо паспорт и код...
Дія підійде?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51

  Hotab написав:
  Hostage33 написав:Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен

Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки. :mrgreen:

Был Вкладчик, стал Заложник
Ну а чё, Евгений Кувалдович ошибок не прощает :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп...


Скільки часу минуло від заяви?
Яка марка лед ламп?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:04

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

а мона сдать Е14, а получить Е27?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:13

Мовчати...

  Hotab написав:Одного долярчика на весь фронт не хватит
Еммм.... я вже дві речі хотів би озвучити, але не можна...
Але, думаю, що про одне - я озвучу, як пройде хоч декілька днів, щоб дуже палівно/кримінально не було))
А тож наче "я на виду у сбУ")))))
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп,


как происходил поцесс проверки ламп розжарювання?
сегодня начал откручивать рабочую лампу, а там , хуак и волосок отпал .
била рабочей, стала нерабочей.
Как почтовие курт проверяют работоспособность старих ламп?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:07

  vitaliian написав:
  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

А где вы взяли лампы накаливания? Я ими уже 8 лет не пользуюсь, как э.э. подорожала с 28 коп/квт
  edvardd написав:опять про швеца
я швеца поймал на лжи, даже пытался Продиджи что то доказать. В итоге просто перестал его смотреть. В начале войны Швец утверждал, что Китай против агрессии. Но по тому что Китай транслирует в ООН русские нарративы вижу очень даже не против. И от русской нефти не отказывается. Хоть взаимосвязь такого бизнеса с убийством украинцев прямая.

у меня в кладовке лежал пакет со старыми...
меняют сразу по приходу, если через дию, то можно выбрать цоколь, но сколько ждать-хз
сдавать можно любой цоколь, главное рабочие...
дают 2-Е14, и 3- Е27
edvardd
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