Hostage33 написав:Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен
Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки? Они ж однодневки.
Ну так депутаты входят в перечень тех, кому разрешены рабочие командировки за границу. Авось вернётся и таки попадет в суд. А ты снова возбуждаешься, как и на мою рабочую командировку в начале войны. И да, "ты должен")) От орка до твоего Запорожья рукой подать. Одного долярчика на весь фронт не хватит.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания 3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...
edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп,
как происходил поцесс проверки ламп розжарювання? сегодня начал откручивать рабочую лампу, а там , хуак и волосок отпал . била рабочей, стала нерабочей. Как почтовие курт проверяют работоспособность старих ламп?
edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания 3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...
А где вы взяли лампы накаливания? Я ими уже 8 лет не пользуюсь, как э.э. подорожала с 28 коп/квт
edvardd написав:опять про швеца
я швеца поймал на лжи, даже пытался Продиджи что то доказать. В итоге просто перестал его смотреть. В начале войны Швец утверждал, что Китай против агрессии. Но по тому что Китай транслирует в ООН русские нарративы вижу очень даже не против. И от русской нефти не отказывается. Хоть взаимосвязь такого бизнеса с убийством украинцев прямая.
у меня в кладовке лежал пакет со старыми... меняют сразу по приходу, если через дию, то можно выбрать цоколь, но сколько ждать-хз сдавать можно любой цоколь, главное рабочие... дают 2-Е14, и 3- Е27
Уже комментировал о Швеце. Но повторюсь. Посмотрите его выпуск 409 . Швец наводит выдержки из известных американских газет, которые читают по всему миру. Какая может быть манипуляция.?? А если это не так, то наше правительство может подать на суд на те мировые издания!! То что глава ЦРУ приезжал в Киев 12 января 2022 ? Единственно, что те газеты "типа не знают" с кем в Украине глава ЦРУ встречался и кому он докладывал о ситуации. Но великий гугл в помощь. https://edition.cnn.com/2022/01/17/politics/ukraine-russia-us-senators-meeting/index.html https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/18/7320766/ 18.01.2022 Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским....Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским. ПС. про корупцию Швец тоже берет информация из газет..верить им или нет ваше дело Последний скандал про закупки продуктов по ценам в 2 раза выше, там же сумма 13 млрд грн. https://forbes.ua/ru/money/reznikov-vtr ... 2023-11256