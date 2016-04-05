Додано: Пон 30 січ, 2023 21:17

edvardd написав: опять про швеца:

опять про швеца:

Уже комментировал о Швеце. Но повторюсь. Посмотрите его выпуск 409 .Швец наводит выдержки из известных американских газет, которые читают. Какая может быть манипуляция.?? А если это не так, то наше правительство может подать на суд на те мировые издания!! То что глава ЦРУ приезжал в Киев 12 января 2022 ? Единственно, что те газеты "типа не знают" с кем в Украине глава ЦРУ встречался и кому он докладывал о ситуации. Но великий гугл в помощь.18.01.2022Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским....Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским.ПС. про корупцию Швец тоже берет информация из газет..верить им или нет ваше делоПоследний скандал про закупки продуктов по ценам в 2 раза выше, там же суммагрн.А где делись 50 джипов для фронта?конечно же не на часе все это, виноват все падла Швец.