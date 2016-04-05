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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3418341934203421>
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hostage33 написав:Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен

Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки. :mrgreen:

Ну так депутаты входят в перечень тех, кому разрешены рабочие командировки за границу. Авось вернётся и таки попадет в суд. А ты снова возбуждаешься, как и на мою рабочую командировку в начале войны. :lol:
И да, "ты должен")) От орка до твоего Запорожья рукой подать. Одного долярчика на весь фронт не хватит.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 січ, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:... надо паспорт и код...
Дія підійде?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51

  Hotab написав:
  Hostage33 написав:Как выше сказали: "пруфов нет", "поехал решать вопросы" (это типа не запрещено). А "ты должен

Привет Вкладчик. Как жизнь? Не устал регить новые акки?
Они ж однодневки. :mrgreen:

Был Вкладчик, стал Заложник
Ну а чё, Евгений Кувалдович ошибок не прощает :)
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп...


Скільки часу минуло від заяви?
Яка марка лед ламп?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:04

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

а мона сдать Е14, а получить Е27?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:13

Мовчати...

  Hotab написав:Одного долярчика на весь фронт не хватит
Еммм.... я вже дві речі хотів би озвучити, але не можна...
Але, думаю, що про одне - я озвучу, як пройде хоч декілька днів, щоб дуже палівно/кримінально не було))
А тож наче "я на виду у сбУ")))))
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп,


как происходил поцесс проверки ламп розжарювання?
сегодня начал откручивать рабочую лампу, а там , хуак и волосок отпал .
била рабочей, стала нерабочей.
Как почтовие курт проверяют работоспособность старих ламп?
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:07

  vitaliian написав:
  edvardd написав:сегодня поменял на почте 5 ламп накаливания на 5 лед ламп, прикольные в виде нити накаливания
3 шт Е27*6вт 2700к, 2 шт Е14*4вт 2700к, для меня не подходят, жёлтые и слабые, но прикольные, надо паспорт и код...

А где вы взяли лампы накаливания? Я ими уже 8 лет не пользуюсь, как э.э. подорожала с 28 коп/квт
  edvardd написав:опять про швеца
я швеца поймал на лжи, даже пытался Продиджи что то доказать. В итоге просто перестал его смотреть. В начале войны Швец утверждал, что Китай против агрессии. Но по тому что Китай транслирует в ООН русские нарративы вижу очень даже не против. И от русской нефти не отказывается. Хоть взаимосвязь такого бизнеса с убийством украинцев прямая.

у меня в кладовке лежал пакет со старыми...
меняют сразу по приходу, если через дию, то можно выбрать цоколь, но сколько ждать-хз
сдавать можно любой цоколь, главное рабочие...
дают 2-Е14, и 3- Е27
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:17

  edvardd написав:опять про швеца:

Уже комментировал о Швеце. Но повторюсь. Посмотрите его выпуск 409 .
Швец наводит выдержки из известных американских газет, которые читают по всему миру. Какая может быть манипуляция.?? А если это не так, то наше правительство может подать на суд на те мировые издания!! То что глава ЦРУ приезжал в Киев 12 января 2022 ? Единственно, что те газеты "типа не знают" с кем в Украине глава ЦРУ встречался и кому он докладывал о ситуации. Но великий гугл в помощь.
https://edition.cnn.com/2022/01/17/politics/ukraine-russia-us-senators-meeting/index.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/18/7320766/
18.01.2022
Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс 12 января посетил Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским....Также сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее Бернс обговорил с Зеленским.
ПС. про корупцию Швец тоже берет информация из газет..верить им или нет ваше дело 8)
Последний скандал про закупки продуктов по ценам в 2 раза выше, там же сумма 13 млрд грн.
https://forbes.ua/ru/money/reznikov-vtr ... 2023-11256

А где делись 50 джипов для фронта?
https://ru.espreso.tv/zamestitel-ermaka-timoshenko-ezdit-na-lyuksovom-vnedorozhnike-peredannom-ukraine-na-gumanitarnye-nuzhdy-bihusinfo
конечно же не на часе все это, виноват все падла Швец.
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» та ПриватБанк оголосили збір на придбання вогнетривкої форми та авіаційних шоломів для льотчиків армійської авіації.

Для реалізації проєкту планують зібрати 31 000 000 гривень.

Зазначається, що ця сума має на 100% закрити потреби екіпажів української армійської авіації у спеціальному екіпіруванні.
https://mil.in.ua/uk/news/povernys-zhyv ... lotchykiv/
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