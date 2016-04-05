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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3418341934203421
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сдавать можно любой цоколь, главное рабочие...
дают 2-Е14, и 3- Е27

как они проверяют работоспособность ламп, которие сдаются?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:04

  Goodman написав:
  edvardd написав:сдавать можно любой цоколь, главное рабочие...
дают 2-Е14, и 3- Е27

как они проверяют работоспособность ламп, которие сдаются?

на глаз
Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:10

  edvardd написав:Зображення
диммируемые? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:12

Goodman
Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:16

edvardd в смисле на глаз, смотрят целая ли спираль?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:18

  alex_dvornichenko написав:Goodman
Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.


у Вас есть личний опит обмена, или Вам просто за державу обидно, как киногерою?
Кто мешает Вам все бросить и бить самим умним?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:19

Amethyst те , что с крупними спиралями лучше не брать, они "не ходят" они не ремонтопригодни.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:21

  Goodman написав:
  alex_dvornichenko написав:Goodman
Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.


у Вас есть личний опит обмена, или Вам просто за державу обидно, как киногерою?
Кто мешает Вам все бросить и бить самим умним?

То, что я перестал пользоваться лампами накаливания лет 10 назад.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:29

  Goodman написав:в смисле на глаз, смотрят целая ли спираль?
  Goodman написав:как происходил поцесс проверки ламп розжарювання?
сегодня начал

Ппц вас так тронула эта новость. Если бы обычные авто на электро меняли это я понимаю. Весь мир бы аплодировал Зеленскому стоя.

В аТБ диодные лампы 10вт по 20 грн продавали с е27 цоколем. А у меня как на зло весь цоколь е14 и меньше. Летом в эпицентре е14 от 30грн были. Накупил 10 шт чтобы 2 раза не ездить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 22:34

vitaliian и что, по сути вопроса есть что ответить?
я беру лампи на 220 разбираю, перепаиваю на 5В для павербанков и отдаю нуждающимся.
А ти только по говнотелеграмм каналах лазать умеешь и тащить сюда всякую срань.
Goodman
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