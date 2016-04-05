Goodman Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.
alex_dvornichenko написав:Goodman Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.
у Вас есть личний опит обмена, или Вам просто за державу обидно, как киногерою? Кто мешает Вам все бросить и бить самим умним?
alex_dvornichenko написав:Goodman Никак не проверяют, цель данной акции помочь пенсионерам и жлобам заменить старые неэффективные лампы на энергосберегающие. Халявщики и самые умные, которые принесут бережно хранимые нерабочие лампы накаливания с надеждой на халяву сильно акцию не испортят.
у Вас есть личний опит обмена, или Вам просто за державу обидно, как киногерою? Кто мешает Вам все бросить и бить самим умним?
То, что я перестал пользоваться лампами накаливания лет 10 назад.
vitaliian и что, по сути вопроса есть что ответить? я беру лампи на 220 разбираю, перепаиваю на 5В для павербанков и отдаю нуждающимся. А ти только по говнотелеграмм каналах лазать умеешь и тащить сюда всякую срань.