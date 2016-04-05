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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 31 січ, 2023 01:32
pesikot написав: edvardd написав:
опять про швеца:
Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон
А что вы скажете о Байдане? https://ua.korrespondent.net/world/4557825-baiden-vidmovyv-ukraini-v-litakakh-F-16-zmi
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 годаhttps://www.svoboda.org/a/wp-ssha-otpravyat-svoi-tanki-ukraine-ne-ranjshe-kontsa-2023-goda/32245700.html
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