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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3419342034213422
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 01:32

  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

А что вы скажете о Байдане?
https://ua.korrespondent.net/world/4557825-baiden-vidmovyv-ukraini-v-litakakh-F-16-zmi
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
https://www.svoboda.org/a/wp-ssha-otpravyat-svoi-tanki-ukraine-ne-ranjshe-kontsa-2023-goda/32245700.html
maza5
 
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