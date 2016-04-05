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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3419342034213422
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 01:32

  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

А что вы скажете о Байдане?
https://ua.korrespondent.net/world/4557825-baiden-vidmovyv-ukraini-v-litakakh-F-16-zmi
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
https://www.svoboda.org/a/wp-ssha-otpravyat-svoi-tanki-ukraine-ne-ranjshe-kontsa-2023-goda/32245700.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:03

Обмен ламп

В наших краях сёдня были без регистрации:
2 вида е27 (другими не интересовался):
1.attralux, 13вт, 1521 люм, 2700кельв
2. Филипс master value, 3,4 ват, 470 люм, 2700 кельв

Лампы накаливания одним глазом посмотрели: целая ли спираль. Матовые лампы не проверяли. Возможно меняют только е27 на е27 и е14 на е14. Дали на паспорт и код на пару родственников получить.
На каждой почте может быть свой ассортимент ламп. Знаю на другой улице взяли Pila 10 вт. 1055 люм., 2700 к
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:14

  Hotab написав:mephala , чим ця новина стосується цієї теми?
ДТП, це якось чіпляє війну? Ні. Була в 2021 році аж.

На виїзд у відрядження він мав право?
Мабуть так, посада передбачає. Чи була така службова необхідність - невідомо, але це знов не стосується війни, а стосується затягування судочинства по ДТП.


це стосується того, що одні гинуть на війні а інші королі життя.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 04:17

  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема :) У Гордона багато ціного з бесід його гостей.
Так чого потрібно вискакувати із штанів та кричати про гендерну ідентифікацію?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 04:27

  Goodman написав:vitaliian и что, по сути вопроса есть что ответить?
я беру лампи на 220 разбираю, перепаиваю на 5В для павербанков и отдаю нуждающимся.
А ти только по говнотелеграмм каналах лазать умеешь и тащить сюда всякую срань.

Ничего более тупорылого не придумал? Один ты что то хорошее в жизни делаешь, остальные лазят по помойкам и тащат на форумы всякую срань, КОТОРУЮ ТЫ ЗАЧЕМ ТО ЧИТАЕШЬ.

Ты можешь купить себе 5 диодных ламп, может те что на шару пусть лучше достанутся бабушкам? Идёшь в чс
vitaliian
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