А что вы скажете о Байдане?
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
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Додано: Вів 31 січ, 2023 01:32
А что вы скажете о Байдане?
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
Додано: Вів 31 січ, 2023 02:03
Обмен ламп
В наших краях сёдня были без регистрации:
2 вида е27 (другими не интересовался):
1.attralux, 13вт, 1521 люм, 2700кельв
2. Филипс master value, 3,4 ват, 470 люм, 2700 кельв
Лампы накаливания одним глазом посмотрели: целая ли спираль. Матовые лампы не проверяли. Возможно меняют только е27 на е27 и е14 на е14. Дали на паспорт и код на пару родственников получить.
На каждой почте может быть свой ассортимент ламп. Знаю на другой улице взяли Pila 10 вт. 1055 люм., 2700 к
Додано: Вів 31 січ, 2023 02:14
це стосується того, що одні гинуть на війні а інші королі життя.
Додано: Вів 31 січ, 2023 04:17
Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема У Гордона багато ціного з бесід його гостей.
Так чого потрібно вискакувати із штанів та кричати про гендерну ідентифікацію?
Додано: Вів 31 січ, 2023 04:27
Ничего более тупорылого не придумал? Один ты что то хорошее в жизни делаешь, остальные лазят по помойкам и тащат на форумы всякую срань, КОТОРУЮ ТЫ ЗАЧЕМ ТО ЧИТАЕШЬ.
Ты можешь купить себе 5 диодных ламп, может те что на шару пусть лучше достанутся бабушкам? Идёшь в чс
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