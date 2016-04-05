Додано: Вів 31 січ, 2023 04:27

Goodman написав: А ти только по говнотелеграмм каналах лазать умеешь и тащить сюда всякую срань. А ти только по говнотелеграмм каналах лазать умеешь и тащить сюда всякую срань.

Goodman написав: по сути вопроса есть что ответить? по сути вопроса есть что ответить?

Goodman написав: я беру лампи на 220 разбираю, перепаиваю на 5В для павербанков и отдаю нуждающимся. я беру лампи на 220 разбираю, перепаиваю на 5В для павербанков и отдаю нуждающимся.

Один ты что то хорошее в жизни делаешь, остальные лазят по помойкам и тащат на форумы всякую срань, КОТОРУЮ ТЫ ЗАЧЕМ ТО ЧИТАЕШЬ. противоречий не видишь? Объясню. Бомжа кормили бесплатными обедам. Ел, но потом начал бухтеть, что еда с помойки. А зачем ел? Ресторан рядом, иди там кушай. Не ты виноват, что куришь, а магазин который продает сигареты. Не форум, а детский садпо сути и было сказано, по твоей просьбе ещё и разжевал, если намек что шаровые лампы не тема для финансового форума непонятен.Идея забрать лампы у одних нуждающихся чтобы раздать другим - так себе. Здесь нет доброго дела, не обманывай себя и других. Остальные твои дела, что ты там перепаиваешь, к обсуждаемому обмену диодных ламп отношения не имеют.