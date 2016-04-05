В наших краях сёдня были без регистрации: 2 вида е27 (другими не интересовался): 1.attralux, 13вт, 1521 люм, 2700кельв 2. Филипс master value, 3,4 ват, 470 люм, 2700 кельв
Лампы накаливания одним глазом посмотрели: целая ли спираль. Матовые лампы не проверяли. Возможно меняют только е27 на е27 и е14 на е14. Дали на паспорт и код на пару родственников получить. На каждой почте может быть свой ассортимент ламп. Знаю на другой улице взяли Pila 10 вт. 1055 люм., 2700 к
Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон
Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема У Гордона багато ціного з бесід його гостей. Так чого потрібно вискакувати із штанів та кричати про гендерну ідентифікацію?
Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон
Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема
АлексБордель, а тебе не кажется, что ты в одном предложении озвучил взаимоисключающиеся параметры. С одной стороны, ты сравниваешь свои взгляды со взглядами Арестовича, а с другой, не ведешься на него. Если сравниваешь, то уже ведешься на его трындеж
Впрочем, как было сказано в одной книге "Кому и кобыла - невеста"
От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було. Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.
ещё раз повторяю - эти танки нам не подходят по весу и горючему, нам их дают, чтобы немцы дали свои...
Schmit написав:
edvardd написав:опять про швеца:
От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було. Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.
я выкладывал видео с военным, в котором он говорил, что по таким данным, он даст численность армии и будет ли она наступать, вы росиянский шпиён? ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...
От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було. Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.
я выкладывал видео с военным, в котором он говорил, что по таким данным, он даст численность армии и будет ли она наступать, вы росиянский шпиён?
По ціні на яйця москалі вичислять "численность армии и будет ли она наступать"? Надіюсь, це був жарт, бо інакше це...
edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
З такими речами потрібно розбиратись швидко, показово і по законах воєнного часу, бо інакше переможне "после войни" для нас може і не настати. Ви ж розумієте, що "попустительство" в цьому питанні ставить під загрозу всю західну допомогу з відповідними наслідками.