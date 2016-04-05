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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3419342034213422
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 01:32

  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

А что вы скажете о Байдане?
https://ua.korrespondent.net/world/4557825-baiden-vidmovyv-ukraini-v-litakakh-F-16-zmi
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
https://www.svoboda.org/a/wp-ssha-otpravyat-svoi-tanki-ukraine-ne-ranjshe-kontsa-2023-goda/32245700.html
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:03

Обмен ламп

В наших краях сёдня были без регистрации:
2 вида е27 (другими не интересовался):
1.attralux, 13вт, 1521 люм, 2700кельв
2. Филипс master value, 3,4 ват, 470 люм, 2700 кельв

Лампы накаливания одним глазом посмотрели: целая ли спираль. Матовые лампы не проверяли. Возможно меняют только е27 на е27 и е14 на е14. Дали на паспорт и код на пару родственников получить.
На каждой почте может быть свой ассортимент ламп. Знаю на другой улице взяли Pila 10 вт. 1055 люм., 2700 к
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 02:14

  Hotab написав:mephala , чим ця новина стосується цієї теми?
ДТП, це якось чіпляє війну? Ні. Була в 2021 році аж.

На виїзд у відрядження він мав право?
Мабуть так, посада передбачає. Чи була така службова необхідність - невідомо, але це знов не стосується війни, а стосується затягування судочинства по ДТП.


це стосується того, що одні гинуть на війні а інші королі життя.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 04:17

  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема :) У Гордона багато ціного з бесід його гостей.
Так чого потрібно вискакувати із штанів та кричати про гендерну ідентифікацію?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 06:58

  AlexMotel написав:
  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

Пестакіт, що Ви хочете від блогера, правду? вона в кожного своя, і вимірюється тільки лайками та переглядами. Щвеця спочатку слухав кожен ефір, його заслуга це огляд мирової оф.преси і всьо, все інше це приватні думки. Арестович це зовсім інше поле, я наприклад порівнюю його погляди зі своїми, і хай там як, але він таки вумний парубок, так вміло маніпулювати думками ви навряд чи сможете, друге діло вестись на все це, але судячи з цього форуму тут таких нема :)

АлексБордель, а тебе не кажется, что ты в одном предложении озвучил взаимоисключающиеся параметры.
С одной стороны, ты сравниваешь свои взгляды со взглядами Арестовича, а с другой, не ведешься на него. Если сравниваешь, то уже ведешься на его трындеж

Впрочем, как было сказано в одной книге "Кому и кобыла - невеста"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:23

  edvardd написав:опять про швеца:


От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було.
Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:49

  Amethyst написав:
  edvardd написав:Зображення
диммируемые? 8)

наверное да, драйвера не видно...
  maza5 написав:
  pesikot написав:
  edvardd написав:опять про швеца:

Достаточно посмотреть на Швеца, чтобы понять, что он трепло
Какой-то хрен непонятной гендерной идентификации, которого пропиарил Гордон

А что вы скажете о Байдане?
https://ua.korrespondent.net/world/4557825-baiden-vidmovyv-ukraini-v-litakakh-F-16-zmi
П.С.
США отправят свои танки Украине не раньше конца 2023 года
https://www.svoboda.org/a/wp-ssha-otpravyat-svoi-tanki-ukraine-ne-ranjshe-kontsa-2023-goda/32245700.html

ещё раз повторяю - эти танки нам не подходят по весу и горючему, нам их дают, чтобы немцы дали свои...
  Schmit написав:
  edvardd написав:опять про швеца:


От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було.
Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.

я выкладывал видео с военным, в котором он говорил, что по таким данным, он даст численность армии и будет ли она наступать, вы росиянский шпиён? ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 08:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar.

Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины.

П. С. Вот вам и отношение к тем которые хотят помочь Украине..

Источник: https://censor.net/ru/v3396564
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:13

  maza5 написав:За подключение будущего украинского завода по производству "Байрактара" к электричеству у меня просили $10 млн, - гендиректор Baykar.

Но сейчас, из-за этих обстоятельств чего-то просить я не люблю. Но это критично для Украины. Для будущего Украины.

П. С. Вот вам и отношение к тем которые хотят помочь Украине..

Источник: https://censor.net/ru/v3396564

а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:17

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:опять про швеца:


От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було.
Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.

я выкладывал видео с военным, в котором он говорил, что по таким данным, он даст численность армии и будет ли она наступать, вы росиянский шпиён?

По ціні на яйця москалі вичислять "численность армии и будет ли она наступать"? Надіюсь, це був жарт, бо інакше це...

  edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...

З такими речами потрібно розбиратись швидко, показово і по законах воєнного часу, бо інакше переможне "после войни" для нас може і не настати. Ви ж розумієте, що "попустительство" в цьому питанні ставить під загрозу всю західну допомогу з відповідними наслідками.
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