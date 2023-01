Додано: Вів 31 січ, 2023 10:08

edvardd написав: не по цене, на яйца, а по всему количеству и ассотименту- то есть то что вы предлагаете- выступить перед опзж со всеми контрактами,

edvardd написав: а пока вы предлагаете после москальского ипсо снять этого человека, который в настоящее время занят:

Сьогодні, під час візиту міністра оборони Олексія Резнікова в Париж, імовірно, обговорюватиметься можливість передачі Україні винищувачів — Reuters.

Сьогодні, під час візиту міністра оборони Олексія Резнікова в Париж, імовірно, обговорюватиметься можливість передачі Україні винищувачів — Reuters.

За інформацією видання, окрім зустрічі з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, темою якої стане система ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії, Олексій Резніков також матиме зустріч з президентом Еммануелем Макроном. Її темою власне і стане постачання Україні винищувачів F-16.

Це маячня, таку інформацію москалі легко отримають з інших джерел. Харчування взагалі має йти через "прозоро", як і було при папередніках. Тут питання в іншому, чому ожпзшники досі сидять в парламенті?Знімати? При Зе це саме страшне покарання за корупцію - просто знімати з посад і випускати з країни? А як же "саджати будемо"?ІПСО, кажете. Інформацію про завищені ціни на їжу для солдат висвітлило The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, POLITICO та багато інших. Усі іпсошники?А ви не думали, чому тих F-16 досі нема? Думаєте, дадуть, знаючи правду (адже правду можна сховати від нас, а не від західних партнерів)?