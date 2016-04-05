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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3421342234233424>
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:33

  Schmit написав:
По ціні на яйця москалі вичислять "численность армии и будет ли она наступать"? Надіюсь, це був жарт, бо інакше це...

Зачем такие сложности в подсчёте через яйца?? . Тут за 11 месяцев постоянно почти в онлайн рассказывают по телевизору и по всех СМИ какая страна и сколько даст оружия Украине .
14 леопардов к лету-Германия.
31 абрамс к концу 2023 - США.
Наименование и количество снарядов тоже в открытом виде. :shock:
Вы встречали инфу в СМИ сколько там РФ планирует перекинуть на фронт танков, БТР??
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:36

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:опять про швеца:


От дійсно, невже така проблема показати контракт на ті яйця, (хоча б у ВР, якщо це якась гіперсекретна інформація) і закрити питання. Раніше це йшло через "прозоро" і питань не було.
Але ні, будуть як шарікови викручуватись, вважаючи нас усіх за ідіотів.

я выкладывал видео с военным, в котором он говорил, что по таким данным, он даст численность армии и будет ли она наступать, вы росиянский шпиён?

По ціні на яйця москалі вичислять "численность армии и будет ли она наступать"? Надіюсь, це був жарт, бо інакше це...

  edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...

З такими речами потрібно розбиратись швидко, показово і по законах воєнного часу, бо інакше переможне "после войни" для нас може і не настати. Ви ж розумієте, що "попустительство" в цьому питанні ставить під загрозу всю західну допомогу з відповідними наслідками.[/quote]


не по цене, на яйца, а по всему количеству и ассотименту- то есть то что вы предлагаете- выступить перед опзж со всеми контрактами, а пока вы предлагаете после москальского ипсо снять этого человека, который в настоящее время занят:
Сьогодні, під час візиту міністра оборони Олексія Резнікова в Париж, імовірно, обговорюватиметься можливість передачі Україні винищувачів — Reuters.
За інформацією видання, окрім зустрічі з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, темою якої стане система ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії, Олексій Резніков також матиме зустріч з президентом Еммануелем Макроном. Її темою власне і стане постачання Україні винищувачів F-16.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:ещё раз повторяю - эти танки нам не подходят по весу и горючему, нам их дают, чтобы немцы дали свои...

По пальному - Т-80 теж газотурбінний. Чому він нам підходить, а Абрамс - ні?
По вазі - в Т-72 тиск на грунт не на багато менший, у Т-90 такий самий. І русня їх використовує, і ми. По абсолютній вазі(транспортування) - PzH-2000 має аналогічну вагу.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...

А це було не "сейчас", а до війни...
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:52

хто ці проститутки? Німеччина, Франція, Нідерланди, Magyaror

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.

У колонці для The Washington Post Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише Джонсон.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:56

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...

А це було не "сейчас", а до війни...


до війни (у листопаді 2021) мені без хабарів протягнули кабель 230м -встановили 7 стовпів, і дали 60кВт потужності і ще 30квТ мали дати до 25 лютого

сплатив офіційно у касу згідно рахунку два по 31к гривен і все
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:
  edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...

А це було не "сейчас", а до війни...
Смешно. За свой счёт заказчики укладывали кабели, оплачивали ТП, ставили опоры. Потом всё это бесплатно передали дтек. Я молчу про неформальные вознаграждения.
Хоть в одной несовковой стране есть такое?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:59

  mephala написав:
  Hotab написав:mephala , чим ця новина стосується цієї теми?
ДТП, це якось чіпляє війну? Ні. Була в 2021 році аж.

На виїзд у відрядження він мав право?
Мабуть так, посада передбачає. Чи була така службова необхідність - невідомо, але це знов не стосується війни, а стосується затягування судочинства по ДТП.


це стосується того, що одні гинуть на війні а інші королі життя.


А я вижу ещё в дополнительной плоскости.
Это относительно того, що рыба гнийот с головы, но чистят ейо с хвАста.
И я не верю, шо наш блистательный герой не в теме того, що распил и воровство даже среди его ближайшего окружения существенно выросло. Просто не верю.
Там в другом дело р какой процент отката ему падает и куда именно. Не кэшем же.
А гнусавить с экранов тилифизара, как мы запануэмо после перемоги... То вообще сюр р Запад ясно дал понять - пуй вам, но не гроши, раз коррупцию поддерживаете.
Как ещё щас дают, кроме оружия додатково гроши, очень удивляюсь.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:02

  sashaqbl написав:
  edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...

А це було не "сейчас", а до війни...

завод они решили строить во время войны, да и до войны большие потребители были с такими условиями...
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:08

  edvardd написав:не по цене, на яйца, а по всему количеству и ассотименту- то есть то что вы предлагаете- выступить перед опзж со всеми контрактами,

Це маячня, таку інформацію москалі легко отримають з інших джерел. Харчування взагалі має йти через "прозоро", як і було при папередніках. Тут питання в іншому, чому ожпзшники досі сидять в парламенті?
  edvardd написав:а пока вы предлагаете после москальского ипсо снять этого человека, который в настоящее время занят:
Сьогодні, під час візиту міністра оборони Олексія Резнікова в Париж, імовірно, обговорюватиметься можливість передачі Україні винищувачів — Reuters.
За інформацією видання, окрім зустрічі з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, темою якої стане система ППО Mamba SAMP/T від Франції та Італії, Олексій Резніков також матиме зустріч з президентом Еммануелем Макроном. Її темою власне і стане постачання Україні винищувачів F-16.


Знімати? При Зе це саме страшне покарання за корупцію - просто знімати з посад і випускати з країни? А як же "саджати будемо"?
ІПСО, кажете. Інформацію про завищені ціни на їжу для солдат висвітлило The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, POLITICO та багато інших. Усі іпсошники?
А ви не думали, чому тих F-16 досі нема? Думаєте, дадуть, знаючи правду (адже правду можна сховати від нас, а не від західних партнерів)?
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