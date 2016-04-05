Додано: Вів 31 січ, 2023 10:17

Париж не відкидає постачання Києву винищувачів, проте за умови, що це не спровокує ескалацію війни, а також не зашкодить безпеці Європи і, зокрема, самій Франції. Про це заявив голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Франції Томас Гасіллуд під час прес-конференції у четвер, 26 січня.У Лондоні не виключають передачу Україні винищувачів, але лише у разі відходу російських військ. Літаки могли б зайнятися патрулюванням повітряного простору, повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела.Байден же коротко - "ні".В принципі літаки скоріше за все будуть поставляти.Але мова про інше -- про фактичне визнання партнерами побоювання подальшої ескалації.Цікава ситуація: тут галділи якось куди там ще більше, ніж є, може бути.Але по факту партнери постійно посилаються на якесь можливе посилення ескалації.Тобто по суті на виставлені червоні лінії?При цьому жоден з них ні разу прямо не сказав накшалт -- якщо ми поставимо літаки, то станеться то-то.З іншого боку така ж пісня була з танками. І нічого не трапилося.То навіщо тоді отакі недоречні виправдання з відтягуванням постачань зброї?Посилалися б на технічний аспект відтермінування. Й ніяких питань не було і вигляд гарний.Бо умова аля "лише у разі відходу російських військ" -- це й овсім якась комедія. Тим паче від такого активного партнера, як Британія.