Париж не відкидає постачання Києву винищувачів, проте за умови, що це не спровокує ескалацію війни, а також не зашкодить безпеці Європи і, зокрема, самій Франції. Про це заявив голова комітету Національної асамблеї з питань національної оборони та збройних сил Франції Томас Гасіллуд під час прес-конференції у четвер, 26 січня. https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... schuvachiv
У Лондоні не виключають передачу Україні винищувачів, але лише у разі відходу російських військ. Літаки могли б зайнятися патрулюванням повітряного простору, повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела. https://ua.korrespondent.net/world/4557 ... -umova-zmi Байден же коротко - "ні".
В принципі літаки скоріше за все будуть поставляти. Але мова про інше -- про фактичне визнання партнерами побоювання подальшої ескалації.
Цікава ситуація: тут галділи якось куди там ще більше, ніж є, може бути. Але по факту партнери постійно посилаються на якесь можливе посилення ескалації. Тобто по суті на виставлені червоні лінії? При цьому жоден з них ні разу прямо не сказав накшалт -- якщо ми поставимо літаки, то станеться то-то.
З іншого боку така ж пісня була з танками. І нічого не трапилося. То навіщо тоді отакі недоречні виправдання з відтягуванням постачань зброї? Посилалися б на технічний аспект відтермінування. Й ніяких питань не було і вигляд гарний.
Бо умова аля "лише у разі відходу російських військ" -- це й овсім якась комедія. Тим паче від такого активного партнера, як Британія.
edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...
А це було не "сейчас", а до війни...
до війни (у листопаді 2021) мені без хабарів протягнули кабель 230м -встановили 7 стовпів, і дали 60кВт потужності і ще 30квТ мали дати до 25 лютого
сплатив офіційно у касу згідно рахунку два по 31к гривен і все
То може у вас кум в РЕСі працює? І мені особисто і знайомим по цій же темі затягували максимально процес та вставляли палки в колеса, натякаючи на необхідність давати хабаря. Один обьєкт вже майже 1,5 року "підключають" хоча по договору термін 2 місяці. На профільних форумах ті ж проблеми майже у всіх регіонах. І потім, чому тут вважають, що ті 10 мільйонів, то "через касу"? Можливо турок мав на увазі "не офіційний" платіж?
Кто когда-то просил дворника помочь за бутылку? бутылку отдавали до или после? Это к вопросу о "не на часе". И после войны нельзя, если не сейчас то никогда.
ПС. Есть некоторые потребители которым свет почти не выключают) А "решение вопроса о подключении к сети" за 10млн опять таки любая бабушка знает куда пойдут. Официально будет 30к в касу, ну и на само подключение сдерут.
Нужен жесткий контроль от янки, и вопрос ставить ребром, другого выхода нет
prodigy написав:Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.
У колонці для The Washington Post Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою".
"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише Джонсон.
Нема слів.........
Хоч трохи логіки треба Борису. Бо! Якщо рашка отримувала "недвозначно" посили від Заходу про невступ України до НАТО, то чому ж тоді напала саме під приводом можливості цього вступу?
Тобто по факту рашка напала з іншої причини (причин). І саме колективний Захід повинен відверто сказати чому допустив цей напад (цей беспредел, це порушення правил, це посягання варварів на устої).
Тобто не "повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.", а - якби Захід послідовно та сміливо обмежував агресивну рфію, тиснув на неї, нарешті дав зрозуміти, що стане на захист України по повній.
Пуйло-то дійсно не очікував, що буде така підтримка України Заходом. Розраховував на значно меншу.
Тому Захід повинен був до нападу зробити все, щоб пуйло був переконаний, що підтримка України буде дійсно на порядки більшою.
На агресора треба було давити-впливати. А допомогати Україні вступити в НАТО, посилитися оборонно -- тоді б це було другорядним. Тим паче що процес цей нешвидкий.
Катастрофою закінчилося саме оте відношення Заходу до рфії! А не до України. Події в Україні - це лише наслідок відношення Заходу до агресивної рашки.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 31 січ, 2023 10:48, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...
Турція довидьоргувалася з дешевим бензином та "безкоштовним" підключенням до електромереж тим що опинилася в повній нафтогазовій залежності, окрім імпорту продуктів харчування, а ліра щороку змінює курс до долара вдвічі))))
Конфликт между секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и его сыном Дмитрием вышел на новый уровень. Ранее мы писали, что Патрушев-старший активно продвигает повышение сына с поста министра сельского хозяйства в кресло председателя правительства.
При этом по нашей информации, Дмитрий Патрушев пока не хочет становиться премьером, поскольку понимает, что Россию ждут тяжелые времена. Говорят, во время последней беседы секретарь Совбеза ударил министра по лицу с криками: "Я сделаю из тебя президента". Да, о том, что Патрушев видит сына преемником Путина, знает вся Москва.
Впрочем, сам Владимир Владимирович скептически относится к подбору "наследника престола", есть стойкое ощущение, что сидеть на "троне" он будет до конца своих дней. Никто в России не сможет обеспечить ему безопасный уход от власти, да и не такой он человек. Собеседники в его окружении неоднократно говорили, что именно приближение к 70-летию заставило Путина начать войну. А вот закончить он ее не может.
К слову, на Западе тоже не видят, кто из российской элиты способен взять ситуацию в России в свои руки, если с Путиным что-то случится. Вероятным видят хаотичный переход к коллективной форме правления в условиях приближающейся смуты.
edvardd написав:а вы сейчас подойдите к энергетикам в текущих условиях и скажите - мне надо 5 мегаватт вон там - на полянке в лесу, сейчас нет лишних мощностей, сами понимаете, это нужны новые трансформаторы, прокладка ЛЭП, а это мягко говоря деньги и время...
А це було не "сейчас", а до війни...
до війни (у листопаді 2021) мені без хабарів протягнули кабель 230м -встановили 7 стовпів, і дали 60кВт потужності і ще 30квТ мали дати до 25 лютого
сплатив офіційно у касу згідно рахунку два по 31к гривен і все
Расскажите это в Ирпене)) где мелкие застройщики покупают э.э. у крупных потому что "прямое подключение" финансово не тянут. Мне называли цифры, озвучивать не буду.
В итоге цена для конечного потребителя достигает 5 грн/кВт. И строго по предоплате. Кто недоволен или забыл проплатить сразу отключается.
edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
много шкур содрали когда закончился февраль 2014 года? тут будет так же. куй железо не отходя от кассы - и это в полной мере касается этих шкур.
в 14 году уже рулил порошенко, известный казнокрад...начало года не считаем... нам разведка говорила, что москалоипсошники скоро начнут раздувать тему зрады, по верхушке, предлагаете их поддержать в этом начинании? сейчас у власти дефицит кадров на ротацию, поэтому маемо-те що маемо...дождитесь победы и потом сдирайте шкуры... а то что цитирует западная пресса - так это высер одного источника в разных вариациях...закругляюсь на эту тему, вам шашечки или ехать?