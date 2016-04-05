drevlyanin написав:То може у вас кум в РЕСі працює? І мені особисто і знайомим по цій же темі затягували максимально процес та вставляли палки в колеса, натякаючи на необхідність давати хабаря
сам був здивований коли мені зателефонували в неділю(!) , в ще маленький дощик крапав: "будь ласка, ми чекаємо вас на полі-вкажіть де ваші ділянки щоб ми не помилилися" сусід по вулиці казав що у 2018 йому треба було підключити електрику: треба було встановити 4 стовпи і кабель (це від сусіда до якого вже були стовпи)-йому називали суму 4500дол, потім 3000 (це посередники)... потім він вийшов на людину з РЄСу -зробили за 2000дол (а відстань була 75м), у мене 230м-тому я був дуже здивований
я коли в 2021 встановив СЄС то довелось 11 разів їздити у ЦНАП (і все майже без результату), потім ковід, довелось їхати до Белгорода Дністровського (міст був ще не ушкоджений), і там натрапив на жінку Тетяну К****ву(болгарку), спитав -ви болгарка? вона-так. кажу, у мене хрещений батько був К****в(однофамілець), вона -"я вам все зроблю, не хвилюйтесь". за 2 години оформила всі папери і виписала 2 рахунки (я встиг оплатити що не приїжджати наступного дня)-отримав договір з ДТЕК і повернувся у Овідіополь (ОЕЕК) і встиг підписати папери на договір по Зеленому таріфу. У нас в країні ще зустрічаються гарні люди, гадаю що після війни до людей має щось дійти-що людська гідність чогось варта.
edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
много шкур содрали когда закончился февраль 2014 года? тут будет так же. куй железо не отходя от кассы - и это в полной мере касается этих шкур.
в 14 году уже рулил порошенко, известный казнокрад...начало года не считаем... нам разведка говорила, что москалоипсошники скоро начнут раздувать тему зрады, по верхушке, предлагаете их поддержать в этом начинании? сейчас у власти дефицит кадров на ротацию, поэтому маемо-те що маемо...дождитесь победы и потом сдирайте шкуры... а то что цитирует западная пресса - так это высер одного источника в разных вариациях...закругляюсь на эту тему, вам шашечки или ехать?
а че это начало года не считаем? как раз казнокрады затихарились в феврале-марте а потом поняли что им ниче не будет и понеслось по старым схемам. по пришел к власти только в конце мая так что не нужно перекручивать ситуацию так как вам выгодно. и если сейчас во время войны они не стесняются то после ее завершения и подавно не будут.
prodigy написав:Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.
У колонці для The Washington Post Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою".
"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише Джонсон.
Нема слів.........
Хоч трохи логіки треба Борису. Бо! Якщо рашка отримувала "недвозначно" посили від Заходу про невступ України до НАТО, то чому ж тоді напала саме під приводом можливості цього вступу?
Тобто по факту рашка напала з іншої причини (причин). І саме колективний Захід повинен відверто сказати чому допустив цей напад (цей беспредел, це порушення правил, це посягання варварів на устої).
Тобто не "повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.", а - якби Захід послідовно та сміливо обмежував агресивну рфію, тиснув на неї, нарешті дав зрозуміти, що стане на захист України по повній.
Пуйло-то дійсно не очікував, що буде така підтримка України Заходом. Розраховував на значно меншу.
Тому Захід повинен був до нападу зробити все, щоб пуйло був переконаний, що підтримка України буде дійсно на порядки більшою.
На агресора треба було давити-впливати. А допомогати Україні вступити в НАТО, посилитися оборонно -- тоді б це було другорядним. Тим паче що процес цей нешвидкий.
Катастрофою закінчилося саме оте відношення Заходу до рфії! А не до України. Події в Україні - це лише наслідок відношення Заходу до агресивної рашки. До агресора.
Борис же скинув цю відповідальність головних гравців Заходу на дрібних гравців, як угорці і Ко. Які за великим рахунком піклуються лише за власні дрібні інтереси, що є природнім.
по перше, до чого тут угорці? головна провина на Меркель/Саркозі(Оланд, Макрон) у Бориса все нормально з логікою (не міг же він відкритим текстом назвати Меркель?) у рф було в листопаді/грудні/січні багато переговорів з НАТО, конкретно з США яку він отримав відповідь від Байлена? була вона достатньо переконлива для пуйла-що злякався і не починав війну? гадаю, що путін разраховував що все буде лиш трішки більше ніж 2014 (знов буде занепокоення, незначні санкціі)-який розмір шкоди єкономіки рф від санкцій за період (2014-2021)-десь 10-15млрд, а що сталося за цей час? рф побудувала 2 північний потоки і почала стрімкл скорочувати транзит через Україну-зараз можно сказати, що так було заплановано у Вашингтоні заздалегідь 1.пуйло будує потоки -банально втрачає мільярди 2. пуйло починає війну-це пастка від піндосів, вони допомагають встриматись у України (перші 3 місяця війни), це вводить діда в оману-що така допомога не варта турбування і треба ще трішки зусіль і перемога буде до 9мая, потім до 7жовтня 3.після втрати Херсона він розуміє -що зворотньої дороги немає (Рубікон вже позаду)-залишається вкинути в пекло ще 1млн рабів і випити багато української крові перед пеклом
особисто я вважаю, що попереду дуже важких 6 місяців (далі буде видно, залежить від сітуації на серпень 2023)
пс знайомий моряк пише -що додстаньо велика кількість PCC (pure car carriers) задіяна в перевезенням вантажів з портів США (Чарлстон, Джексонвіл, Норфолк) до Европи приймають участь відомі перевізники -K Line, Wallenius Wilhelmsen, Höegh Autoliners
prodigy написав:у Бориса все нормально з логікою (не міг же він відкритим текстом назвати Меркель?) у рф було в листопаді/грудні/січні багато переговорів з НАТО, конкретно з США яку він отримав відповідь від Байлена? була вона достатньо переконлива для пуйла-що злякався і не починав війну?
1. Так про те і мова, що навіть зараз навіть бувшу канцлера цей Борис прямо назвати не може)) Про які ж тоді впливи та рішучі дії відносно пуйла з боку Британії можна говорити?! 2. Про те і мова, що не злякався пуйло отієї ціни нападу на Україну (або не зрозумів. Неважливо), яку йому озвучував на перемовинах перед війною НАТО і конкретно США. Або пагано довели йому, або ціну виставили замалу...
Але згідно Бориса головна відповідальність на Німеччині, Франції?))) Ну прям головних гравців НАТО.
Стосовно - "зараз можно сказати, що так було заплановано у Вашингтоні заздалегідь". Нема слів... Я вже промовчав про те, що по суті сказав Джонсон. Тому промовчу і зараз.
Але нагадую, що мова йшла про те, щоб повномасштабний напад взагалі не стався! А не про хитрий план перемоги над рфією.
Повноцінної військової перемоги досягнути буде надзвичайно складно, майже неможливо. Перемога буде через відсутність в РФ грошей. Рано чи пізно (хотілося-б рано) перед х*лом постане питання - фінансувати війну чи платити пенсії. Тільки в такій ситуації можна буде говорити про перемогу. Москалі це рідкісна патороч і єдині бунти які вона може організувати - голодні. Нам же потрібно витримати цей період, бажано з мінімальними втратами.
А на рахунок провини європейців чи американців - це взагалі сміх. В цьому світі кожен сам за себе. Попри всі переконання навіть сьогодні середньостатистичному німецькому бюргеру глибоко насрати що гинуть українці. Меркель дала їм дешевий газ і десятиліття процвітання економіки. Навіть попри втрати під час цьогорічної диверсифікації вони все-одно залишились в плюсі.
abvertaras написав:А на рахунок провини європейців чи американців - це взагалі сміх. В цьому світі кожен сам за себе.
Без питань. Предмет розглядався виключно з причини того, що Джонсон вирішив перекинути відповідальність за "катастрофу", як він сам і назвав, на менш вагомих членів НАТО.
Саме це сміх. А колективний Захід все ж таки є реальністю. І розуміє, що з політикою "кожен сам за себе" він і кожен з його учасників окремо неодмінно програє. Тому й об'єднуються.
Інша справа, що кожен хоче сплатити в загальну справу, як можна менш. І торгується. Коли торг недоречний.
Ринок все ж таки є першоосновою. А не європейські тощо цінності)) (Колега Bobua не може визнати це... Для рівня держави. Тому дивується, робить утопічні пропозиції).
З.и. стосовно ж рашки: якщо їй все ж таки вдасться переформатуватися в "ми за ціной не постоїм", то яким буде Ваш прогноз часу закінчення війни за таких умов? Але поки не вдається. До речі, може саме, тому що партнери це бачать, тому й не квапляться?
edvardd написав:ещё раз говорю содрать шкуру можно и после войны...
много шкур содрали когда закончился февраль 2014 года? тут будет так же. куй железо не отходя от кассы - и это в полной мере касается этих шкур.
в 14 году уже рулил порошенко, известный казнокрад...
"Известный" кому? У слуг був час і бажання посадити "казнокрада" - не вийшло, ганебно обісрались. Навіть з "свинарчуками" все провалилось. Отже 2019 - це було реальне ІПСО, через що владу отримали некомпетентні люди, результат - велика війна.
edvardd написав:нам разведка говорила, что москалоипсошники скоро начнут раздувать тему зрады, по верхушке, предлагаете их поддержать в этом начинании? сейчас у власти дефицит кадров на ротацию, поэтому маемо-те що маемо...дождитесь победы и потом сдирайте шкуры... а то что цитирует западная пресса - так это высер одного источника в разных вариациях...закругляюсь на эту тему, вам шашечки или ехать?
Ну так, а інспекторів США просто так відправили в Україну?
abvertaras написав:Повноцінної військової перемоги досягнути буде надзвичайно складно, майже неможливо. Перемога буде через відсутність в РФ грошей. Рано чи пізно (хотілося-б рано) перед х*лом постане питання - фінансувати війну чи платити пенсії. Тільки в такій ситуації можна буде говорити про перемогу. Москалі це рідкісна патороч і єдині бунти які вона може організувати - голодні. Нам же потрібно витримати цей період, бажано з мінімальними втратами.
А на рахунок провини європейців чи американців - це взагалі сміх. В цьому світі кожен сам за себе. Попри всі переконання навіть сьогодні середньостатистичному німецькому бюргеру глибоко насрати що гинуть українці. Меркель дала їм дешевий газ і десятиліття процвітання економіки. Навіть попри втрати під час цьогорічної диверсифікації вони все-одно залишились в плюсі.
Есть момент который часто обговаривают рос. военные и их эксперты. Что страна с ядерным оружием не имеет права на проигрыш. У них там более 5 тыс ядерных боеголовок, начиная от артилерийских снарядов и заканчивая межконтинентальными баллистическими. Когда закончатся обычные снаряды то в ход пустят и малое тактическое.И ничего им не будет. Мы уже видели мировую реакцию на захват Чернобыльской станции и Запорожской. Когда бьют по энергетике, по распределительным узлам, вдруг защита АЭС не отработает.. И будет большой бах, (работающий блок резко теряет нагрузочную способность) Уже было место остановок всех атомных станций. https://thepage.ua/news/v-ukraine-ostanovili-rabotu-yuzhnoukrainskaya-rovenskaya-hmelnickaya-zaporozhskaya-aes-23-noyabrya-detali По поводу закончатся деньги на войну.. РФ вернулась в СССР-2.(северную Корею). Какие бунты.? У них есть все ресурсы для существования.
maza5 написав:Есть момент который часто обговаривают рос. военные и их эксперты. Что страна с ядерным оружием не имеет права на проигрыш. У них там более 5 тыс ядерных боеголовок, начиная от артилерийских снарядов и заканчивая
по этой причине военного пути решения вопроса нет. Либо дипломатический либо экономический. Дипломатический если найдутся на РФ люди которые предложат закончить войну, выплатить репарации и вернуть оккупированные территории, а США профинансирует их выборы. Соответственно пуйло уйдет.
Второй это путь северной Кореи, как вы правильно сказали. Если их народ не понимает какую цену он заплатит за войну, тогда этот путь более вероятен.
Ранее писал, повторю, нам дают такое оружие и в таком количестве чтобы мы не победили, но и не проиграли. Причина выше. На западе не хотят эскалации - начать кидаться ядерными бомбами. А проигравшей стороне с наличием ЯО терять нечего.