Додано: Вів 31 січ, 2023 11:26

drevlyanin написав: То може у вас кум в РЕСі працює? І мені особисто і знайомим по цій же темі затягували максимально процес та вставляли палки в колеса, натякаючи на необхідність давати хабаря То може у вас кум в РЕСі працює? І мені особисто і знайомим по цій же темі затягували максимально процес та вставляли палки в колеса, натякаючи на необхідність давати хабаря

сам був здивований коли мені зателефонували в неділю(!) , в ще маленький дощик крапав:"будь ласка, ми чекаємо вас на полі-вкажіть де ваші ділянки щоб ми не помилилися"сусід по вулиці казав що у 2018 йому треба було підключити електрику: треба було встановити 4 стовпи і кабель (це від сусіда до якого вже були стовпи)-йому називалисуму 4500дол, потім 3000 (це посередники)...потім він вийшов на людину з РЄСу -зробили за 2000дол (а відстань була 75м), у мене 230м-тому я був дуже здивованийя коли в 2021 встановив СЄС то довелось 11 разів їздити у ЦНАП (і все майже без результату), потім ковід, довелось їхати до Белгорода Дністровського (міст був ще не ушкоджений), і там натрапив на жінку Тетяну К****ву(болгарку), спитав -ви болгарка? вона-так. кажу, у мене хрещений батько був К****в(однофамілець), вона -"я вам все зроблю, не хвилюйтесь". за 2 години оформила всі папери і виписала 2 рахунки (я встиг оплатити що не приїжджати наступного дня)-отримав договір з ДТЕК і повернувся у Овідіополь (ОЕЕК) і встиг підписати папери на договір по Зеленому таріфу.У нас в країні ще зустрічаються гарні люди, гадаю що після війни до людей має щось дійти-що людська гідність чогось варта.