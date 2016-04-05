Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.
У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там. Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на "Булаву", на "Ярс", и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже "протухли". Детонация "протухшего" боезаряда дает эффект "грязной бомбы", скорее психологический, чем реально опасный. Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что; "7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями." Именно такая ситуация и должна возникать при испытании "протухших" боеголовок. В физику "протухания" я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле. Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.
Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.
Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.
У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там. Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на "Булаву", на "Ярс", и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже "протухли". Детонация "протухшего" боезаряда дает эффект "грязной бомбы", скорее психологический, чем реально опасный. Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что; "7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями." Именно такая ситуация и должна возникать при испытании "протухших" боеголовок. В физику "протухания" я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле. Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.
Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.
Проти застосування ядерної зброї виступає одна важлива причина - бажання жити. Чомусь всі гуртом її ігнорують, заявляючи "коли росію заженуть в глухий кут". Ну заженуть, і що? Вони раптом перехочуть жити? Ядерна загроза (і мова йде не про удар у відповідь, а "гори воно все синім полум'ям") може йти виключно від однієї особи або вузького кола наглухо відморожених осіб. Якими б сволочами не були кремлівські гниди, жити вони хочуть. І тільки тому ніякої ядерної загрози немає.
abvertaras написав:Повноцінної військової перемоги досягнути буде надзвичайно складно, майже неможливо. Перемога буде через відсутність в РФ грошей. Рано чи пізно (хотілося-б рано) перед х*лом постане питання - фінансувати війну чи платити пенсії. Тільки в такій ситуації можна буде говорити про перемогу. Москалі це рідкісна патороч і єдині бунти які вона може організувати - голодні. Нам же потрібно витримати цей період, бажано з мінімальними втратами.
А на рахунок провини європейців чи американців - це взагалі сміх. В цьому світі кожен сам за себе. Попри всі переконання навіть сьогодні середньостатистичному німецькому бюргеру глибоко насрати що гинуть українці. Меркель дала їм дешевий газ і десятиліття процвітання економіки. Навіть попри втрати під час цьогорічної диверсифікації вони все-одно залишились в плюсі.
Згоден, але не платити пенсії - не проблема. Проблема буде коли не буде чим платити ментам
abvertaras написав:Проти застосування ядерної зброї виступає одна важлива причина - бажання жити. Чомусь всі гуртом її ігнорують, заявляючи "коли росію заженуть в глухий кут". Ну заженуть, і що? Вони раптом перехочуть жити? Ядерна загроза (і мова йде не про удар у відповідь, а "гори воно все синім полум'ям") може йти виключно від однієї особи або вузького кола наглухо відморожених осіб. Якими б сволочами не були кремлівські гниди, жити вони хочуть. І тільки тому ніякої ядерної загрози немає.
От тільки в них перед очами є приклади мілошивечів-хусейнів-кадаффів))
І мова поки про удари тільки по Україні. Як превентивному заходу.
Імхо. В мене більші сподівання не на якусь раціональність рішень від кремлівців, а на те, що Захід не спить, працює в даному напрямку.
З.и. найвищі посадовці багато чого не договорюють... Он Джонсон тільки заявив, що пуйло перед вторгненням фактично загрожував йому ракетними ударом. І що у відповідь Борис?))) Про це він наче скромно промовчав.