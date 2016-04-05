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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3423342434253426
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:40

  maza5 написав:Когда закончатся обычные снаряды то в ход пустят и малое тактическое.И ничего им не будет.

Ядерное оружие РФ протухло: есть повод успокоиться
Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.

У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там. Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на "Булаву", на "Ярс", и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже "протухли". Детонация "протухшего" боезаряда дает эффект "грязной бомбы", скорее психологический, чем реально опасный.
Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что; "7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями." Именно такая ситуация и должна возникать при испытании "протухших" боеголовок. В физику "протухания" я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле.
Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.

Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 14:52

  Schmit написав:
  maza5 написав:Когда закончатся обычные снаряды то в ход пустят и малое тактическое.И ничего им не будет.

Ядерное оружие РФ протухло: есть повод успокоиться
Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.

У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там. Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на "Булаву", на "Ярс", и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже "протухли". Детонация "протухшего" боезаряда дает эффект "грязной бомбы", скорее психологический, чем реально опасный.
Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что; "7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями." Именно такая ситуация и должна возникать при испытании "протухших" боеголовок. В физику "протухания" я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле.
Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.

Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.

Статья очень информативна..
Нет данных.. , насколько я знаю.. . И все протухло. Это как у Аристовича ракеты в РФ должны закончится в марте 2022.
Оборонка в РФ как никак работает.
Как Северная Корея смогла ядерку изготовить? , ведь у них там вообще каменный век..
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-09-24/5717387-ot-minometa-do-rakety-chto-takoe-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-i-iz-chego-ego-mogut-primenit-po-ukraine/amp

Вот вам данные как действуют санкции и как там дела с чипами в РФ.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4558048-rf-zbilshyla-import-chypiv-popry-sanktsii-zmi
Востаннє редагувалось maza5 в Вів 31 січ, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:05

Проти застосування ядерної зброї виступає одна важлива причина - бажання жити. Чомусь всі гуртом її ігнорують, заявляючи "коли росію заженуть в глухий кут". Ну заженуть, і що? Вони раптом перехочуть жити? Ядерна загроза (і мова йде не про удар у відповідь, а "гори воно все синім полум'ям") може йти виключно від однієї особи або вузького кола наглухо відморожених осіб. Якими б сволочами не були кремлівські гниди, жити вони хочуть. І тільки тому ніякої ядерної загрози немає.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:12

  abvertaras написав:Повноцінної військової перемоги досягнути буде надзвичайно складно, майже неможливо. Перемога буде через відсутність в РФ грошей. Рано чи пізно (хотілося-б рано) перед х*лом постане питання - фінансувати війну чи платити пенсії. Тільки в такій ситуації можна буде говорити про перемогу. Москалі це рідкісна патороч і єдині бунти які вона може організувати - голодні. Нам же потрібно витримати цей період, бажано з мінімальними втратами.

А на рахунок провини європейців чи американців - це взагалі сміх. В цьому світі кожен сам за себе. Попри всі переконання навіть сьогодні середньостатистичному німецькому бюргеру глибоко насрати що гинуть українці. Меркель дала їм дешевий газ і десятиліття процвітання економіки. Навіть попри втрати під час цьогорічної диверсифікації вони все-одно залишились в плюсі.

Згоден, але не платити пенсії - не проблема. Проблема буде коли не буде чим платити ментам
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%9E%D0%A3-%D0%9D%D0%9E%D0%A3

Впервые узнал. Странное совпадение 2013. 8)
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Не хотим жить, как в Иране!" На росТВ отчаяние из за санкций и провалов в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подскажите, если с беларуси после апреля ни разу не запускали ракеты, зачем дают тревоги? Рассматривается угроза запуска? Или на всякий случай?
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 15:36

  abvertaras написав:Проти застосування ядерної зброї виступає одна важлива причина - бажання жити. Чомусь всі гуртом її ігнорують, заявляючи "коли росію заженуть в глухий кут". Ну заженуть, і що? Вони раптом перехочуть жити? Ядерна загроза (і мова йде не про удар у відповідь, а "гори воно все синім полум'ям") може йти виключно від однієї особи або вузького кола наглухо відморожених осіб. Якими б сволочами не були кремлівські гниди, жити вони хочуть. І тільки тому ніякої ядерної загрози немає.

От тільки в них перед очами є приклади мілошивечів-хусейнів-кадаффів))

І мова поки про удари тільки по Україні. Як превентивному заходу.

Імхо. В мене більші сподівання не на якусь раціональність рішень від кремлівців, а на те, що Захід не спить, працює в даному напрямку.

З.и. найвищі посадовці багато чого не договорюють...
Он Джонсон тільки заявив, що пуйло перед вторгненням фактично загрожував йому ракетними ударом.
І що у відповідь Борис?)))
Про це він наче скромно промовчав.

“У якийсь момент він (Путін – ред.) ніби пригрозив мені і сказав: “Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину”, або щось у цьому дусі”, – сказав він. .
https://inforesist.org/ua/naperedodni-v ... im-udarom/
detroytred
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