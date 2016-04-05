Дело в том, что, как любой продукт, ядерные заряды поставляются потребителю с указанием срока годности, т.е. употребить до такой-то даты, после которой - выбросить.



У советских ядерных зарядов этот срок был установлен 15-20 лет, примерно на уровне срока годности МБР, что вполне естественно. Уже очень давно нет данных о произаводстве ядерных зарядов и боеголовок после распада СССР с участием Арзамаса-16 (Сарова). Насколько я знаю, заряды для МБР, тактического оружия, и авиационных ракет разрабатывались именно там. Вряд ли Арзамас-16 мог что-то сделать без участия украинских ХФТИ и КБЮ с Южмашем. Заряды для ракет морского базирования разрабатывались в институте им.Забабахина, в Снежинске (Челябинск-70). Несколько лет назад Снежинск, после долгих усилий, выдал боеголовку на 150кТ тротилового эквивалента. Их сейчас ставят на "Булаву", на "Ярс", и на Х-102. Потому, из общих соображений, можно ожидать, что тактические боезаряды, и боеголовки на МБР СС-18 украинского производства уже "протухли". Детонация "протухшего" боезаряда дает эффект "грязной бомбы", скорее психологический, чем реально опасный.

Вполне уважаемый Телеграм канал Generall SVR 25 октября сообщил, что; "7 и 12 октября этого года были отменены испытания ядерного оружия, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. С 14 по 20 октября было ещё ПЯТЬ попыток провести испытания ядерного оружия и лишь в двух случаях испытания состоялись, но их результаты больше огорчили президента чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по "техническим причинам", 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили, а результаты проведенного в этот день (вернее ночь) подземного испытания в Кемеровской области, также были поставлены под сомнение специалистами-наблюдателями." Именно такая ситуация и должна возникать при испытании "протухших" боеголовок. В физику "протухания" я углубляться не буду, но в принципе достаточно упомянуть радиационную коррозию, и распад некоторых изотопов, используемых при создании боезаряда. Там далеко не только плутоний, на самом деле.

Я в прошлой жизни был физик-теоретик, но занимался теорией твердого тела, и со Снежинском работал совсем немного. Потому я посоветовался с профессионалом - ядерщиком, еще и сыном одного из известных участников советского ядерного проекта. Его мнение то же самое: все протухло.



Так что тактическое ядерное оружие РФ таки да протухло.

