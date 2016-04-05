Абрамович передаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученные с продажи футбольного клуба "Челси",
Роман Абрамович остается посредником между Путиным и властями Украины, но его роль в переговорах ослабла — The Wall Street Journal
Как сообщает издание, роль бизнесмена сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Собеседники WSJ говорят, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. У бизнесмена также есть прямая связь с главой администрации президента РФ Антоном Вайно.
Абрамович доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель, пишет WSJ.
Украинские и западные чиновники заявили изданию, что что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые считают, что бизнесмен пытается добиться отмены санкций.