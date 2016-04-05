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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3424342534263427
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:00

  beee написав:Подскажите, если с беларуси после апреля ни разу не запускали ракеты, зачем дают тревоги? Рассматривается угроза запуска? Или на всякий случай?

"Це знають ще у яслах малі діти, Що лучше перебдіть, ніж недобдіти."

(с) Л. Подерв'янський

И правильно делают, что объявляют тревоги
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:01

Абрамович передаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученные с продажи футбольного клуба "Челси",
Зображення


Роман Абрамович остается посредником между Путиным и властями Украины, но его роль в переговорах ослабла — The Wall Street Journal

Как сообщает издание, роль бизнесмена сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Собеседники WSJ говорят, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. У бизнесмена также есть прямая связь с главой администрации президента РФ Антоном Вайно.

Абрамович доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель, пишет WSJ.

Украинские и западные чиновники заявили изданию, что что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые считают, что бизнесмен пытается добиться отмены санкций.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 16:29

vitaliian
Новость только от всяких российских помоек. По которым ты шляешься

И ссылка на Телеграф, который по подписке - всё в стиле раше-пропаганды
pesikot
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