Абрамович передаст Украине историческую сумму в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученные с продажи футбольного клуба "Челси",
Роман Абрамович остается посредником между Путиным и властями Украины, но его роль в переговорах ослабла — The Wall Street Journal
Как сообщает издание, роль бизнесмена сводится к переговорам по обмену пленными или «зерновой сделке». Собеседники WSJ говорят, что с начала войны в Украине Абрамович лично встречался с Путиным и несколько раз разговаривал с ним по телефону. У бизнесмена также есть прямая связь с главой администрации президента РФ Антоном Вайно.
Абрамович доводит до Путина позицию Киева, а затем доносит точку зрения Кремля до украинской стороны. В том числе он помогает с небольшими обменами пленных каждые несколько недель, пишет WSJ.
Украинские и западные чиновники заявили изданию, что что больше не ждут, что Абрамович сыграет ключевую роль посредника в диалоге между воюющими странами. Более того, его мотивы вызывают сомнения у представителей Запада, которые считают, что бизнесмен пытается добиться отмены санкций.
В марте 2014-го он призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове. ... "В январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, которые пытались войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и вблизи Геническа", — напоминает Шабунин. ... Поэтому глава ЦПК поинтересовался, знал ли Резников об этих российско-коррупционных "хвостах" Лиева. "Не мог не знать – эта информация элементарно гуглится. Вывод из этой истории должен быть исключительно кадровыми. И касаться этот вывод должен министра напрямую", — подытожил Шабунин.
abvertaras написав:Проти застосування ядерної зброї виступає одна важлива причина - бажання жити. Чомусь всі гуртом її ігнорують, заявляючи "коли росію заженуть в глухий кут". Ну заженуть, і що? Вони раптом перехочуть жити?
а чмобики и зеки которых массово кидают под Арту хотят жить ? А 180 тыс убитых с их стороны хотели жить ? Логика говорит что да. А факты говорят что нет. Зачем тогда шли на войну. Похоже там такая система, что хочешь ты жить или нет никого не интересует. У Золкина есть видео когда бурят попадает в плен 2й раз. Одного раза не хватило всё увидеть и понять?
Наркоман вроде тоже хочет жить. Бегает ищет деньги и дозу, а мог бы раз Харакири и всё.
Тоже порівняли - чмобйо, яке зачасту унітаза не бачило і путінських олігархів. Вся аморально-антикультурна діяльність московії останні 20 років була цілеспрямовано націлена перетворити населення в аморфну і тупу біомасу, без моральних цінностей і яскравих мрій. Для таких піти і здохнути десь в Україні не така вже й погана ідея (вдома все одно мрак і безнадія). Чи ви думаєте, що відгодованим високопосадовцям і генералам також на все наплювати? Їм жити хочеться, і бажано добре жити.
І вирішувати тиснути кнопку чи ні не голоті, а цим відгодованим свиням.
Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.
Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.
Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.
Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться
PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор
Немає часу все перечитувати - то кидаю, не знаючи, чи вже це обсмоктали?
Бійцям уріжуть щомісячні доплати в 30 тисяч гривень: кого це стосується https://www.bbc.com/ukrainian/features-64469374 Які зміни анонсують Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.
Росія готується до нового наступу в Україні: що на це вказує Чи справді через "Дію" видаватимуть військовий квиток та повістку в армію Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.
Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.
Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.
"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.
Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.
В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.
Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.
Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.
Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.
При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.
Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.
sergey_sryvkin написав:Не треба займатися розколом суспільства, особливо за географічною ознакою.
Фронт дає можливість виїхати з місць, де відбирають машини, водять на підвали, і відбирають все...
Це в теорії. Якщо ви сиділи в умовному Дніпрі, а після початку війни вирішили виїхати до Мукачево чи до Польщі, то так. Можете зібратися, і організовано виїхати. Навіть хату продати. На практиці, люди зі сходу тупо втратили майже все, і житло і майно і роботу.
Bobua написав:Без фронту було би краще?
Звісно ні, але ви тут узагальнюєте. Для країни в цілому фронт - це наше все. а конкретні люди - в різних життєвих сітуаціях. Хтось сидить у Львові, в його кафешках побільшало покупців, його кавалірки арендують втричі дорожче, а дружина мотається у Польщу крутити ойро між банкоматами та обмінками. Хтось поїхав зі сходу з однією валізою, втратив усе, виживає. Але державі обидва "завинили" однаково.
Bobua написав:Але якщо потрібен, то всі мають долучатись по черзі до фронту. І аби черга не була надто довгою, і всі встигли ще до пенсії -- то кожному не більше місяця на фронті. І не просіть більше.
Ага. А при комунизмі кожен має право переспати з міс Хорватія, тільки вона одна, а чоловіків на світі чотири мільярди. Тому дві секунди на півшишечки, і не просіть більше.
Це так не працює. На практиці когось мобілізують просто зараз, а хтось 10 років буде черги чекати.
Bobua написав:А от кому потрібна держава, яка позбавляє фронтовиків права на звільнення? І за 1 місяць (надлам), і за 6 (зрив), і за 11....?
Ніхто не може відібрати право нічого не робити. Ось, Франція у 40му не захотіла опиратись Гітлеру, і не опиралась. Наслідки відомі.
Bobua написав:І так, я маю претензії до зрадників України. Які ламали країну й демократію з 2010, замість від'єднатись (разом із землями) згідно Конституції, якщо так вже ненавидять українську Україну.
А чи зраджували вони Україну взагалі, якщо ніколи й не були українцями? Українською Україна реально стає тільки зараз. І тільки зараз з'являється розуміння неприйнятності зради та нетерпимості до зрадників...
Британський уряд завершує підготовку документів для розблокування 2,3 млрд фунтів, які виручив російський олігарх Роман Абрамович від продажу ФК "Челсі", щоб передати їх до благодійного фонду для жертв російської війни проти України. Про це пише The Telegraph.
Не Абрамович, а британское правительство
Спеціальний фонд, який за домовленістю між Абрамовичем та британським урядом, очолив колишній виконавчий директор UNICEF у Великій Британії Майк Пенроуз, поки що не має назви. До наглядової ради фонду увійдуть люди зі світовим іменем, пише видання.
Але щоб він отримав гроші, потрібне зелене світло від Європейського Союзу, який також наклав санкції проти Абрамовича.
Абрамович получил предложение, от которого не смог отказаться
PS. vitaliian, учись правильно подавать информацию А не шарится по инфопомойкам и тащить сюда всякий мусор
Это пишет главный помойщик ветки "Чья бы корова мычала", любитель аформизмов